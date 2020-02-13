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KLCC必去的5家环境绝美Cafe~

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
KLCC必去的5家环境绝美Cafe~
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作为马来西亚著名地标之一的KLCC是不少大马人或游客都会光顾的地方。实际上，KLCC有许多环境超美的餐厅，让你可以跟好友一起去度过一个轻松愉悦的休闲时间。今天，小编为大家整理了KLCC必去的5家环境绝美Cafe，马上去看看吧！

ACME BARCOFFEE

超有时尚感的装欢设计，最爱那围绕着餐厅的落地玻璃，白天阳光充沛，晚上摇身变成酒吧，可以边喝酒边欣赏外面的漂亮夜景！不管是什么时候来这里用餐，都可以感受到不同的氛围。

营业时间：周一到周四11:00 – 00:00；周五11:00 – 01:00；周六：10:00 – 01:00；周日：10:00 – 00:00

地址：Unit G1, The Troika, 19 Persialan KLCC 50450 Kuala Lumpur.

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Mama San

爱吃酸辣又爱异国料理的你，绝对不要错过位于KLCC的Mama San。Mama San是一家来自印尼巴厘岛的餐厅，以提供泰式及越南料理为主。

营业时间：周一至周五 08:00-23:00；周六&周日08:00-00:00

地址：Suria Klcc, Lot G-46, Ground Floor

Ben’s

作为 The Big Group 旗下的西式餐厅Ben’s ，不管是爽口清新的开胃菜，还是西式主食、饭后甜点等都可以在菜单找得到。

营业时间：每日08:00-22:00

地址：Lot No. 140, Level 1, Suria KLCC

想知道更多，点击这里

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