JYJ金在中确诊竟然是“愚人节玩笑” 火速改口「超瞎理由」引全网怒骂爆

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南韩团体JYJ成员金在中1日发文认了确诊新冠肺炎，上传一张全黑图沉重说：「向有可能被我传染的人很抱歉。」并透露已经住院，也为自己的不小心感到抱歉。没想到1小时不到，他就火速把整篇文章改掉，并澄清是「愚人节玩笑」，瞬间惹毛所有人。



金在中在愚人节当天宣布确诊新冠肺炎，立刻引起广大网友关注和崩溃，没想到不到1小时他直接改口说是「愚人节玩笑」，并说道：「虽然这样的愚人节玩笑真的很过分，但这么短的时间内有这么多人替我担心。因为刚刚的贴文要受到的惩罚，我全部都会接受，希望大家都能健健康康。」所有网友发现被整后，火大怒轰： 「这根本不好笑」、「拿这种事情来开玩笑太过分」、「这种非常时刻不需要这种玩笑」。

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金在中1日突然在Instagram更新一则全黑图，长文第一句就透露：「我感染了新冠肺炎，一切都是无视政府宣导和周遭人建议该注意的事情的我不小心导致，个人行为对整个社会造成的影响该有多大…」另外，他也对有可能在这段期间被传染的人说抱歉。面对自己得到新冠肺炎消息感到不可置信。

▲原文

▲之后火速修改

金在中全文翻译取自新浪娱乐：

周围亲爱的人

我珍贵的某个人感染了病毒？

这是很让人心痛的事情

但即便是这样自己也不管……

因为那些想着应该不是自己吧

然后在没有防备的情况下走上街头且生活着的许多人，心里会担心自己的家人朋友们生病

觉得自己和周边是安全的这种错觉

会让自己和周边人都生病的

目前我亲近的朋友、相关者们也是，病毒感染者正在增加

这绝不是遥远的事情

当因为不注意而导致的悲伤的预感成为现实时

我觉得这不是擦干眼泪就能结束的事情

此时此刻的警惕

希望铭记在心

这愚人节的玩笑可能有点过分

但是在短时间内让许多人都担心了

这绝对！不是别人的事情

我想告诉大家，保护好自己就是保护好珍贵的人们

我甘愿接受一切因为这篇文字而将得到的处罚

希望大家都健康。

资料来源：ettoday、新浪娱乐