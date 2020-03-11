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Justin Timberlake回归！动画电影《Trolls World Tour》带你唱游世界！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
Justin Timberlake回归！动画电影《Trolls World Tour》带你唱游世界！
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如果要说2016年最广为人知的流行歌曲，那当然就是Justin Timberlake为动画电影《Trolls》创作以及演唱的《Can’t Stop the Feeling》，当时一推出马上席卷全球各大榜单。如今这部动画电影也推出了续集《Trolls World Tour》

和前作相比，续集电影格局放大，剧情讲述由Anna KendrickJustin Timberlake配音的Queen Poppy和小布Branch这次踏上了一场冒险之旅，同时也发现到这世界上不止只有他们的流行精灵部落，还有其他音乐类型的音乐部落包括放克、电音、古典、乡村以及摇滚。

野心颇大的重摇滚女王Queen Barb想要摧毁其他类型音乐，让重摇滚音乐独霸天下！为了拯救世界，Queen Poppy、小布Branch还有Biggie因此选择踏上旅程，想要联合其他精灵一同对抗重摇滚女王Queen Barb！

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除了有原班人马回归，还加入其他新卡司包括Rachel Bloom、Kelly Clarkson、Anderson Paak等著名音乐人，加上梦工场的一贯高水准之作，相信将会令观众眼前一亮，会跟着音乐上下摆动。

值得一提的是，韩国女团Red Velvet也参与其中，将以配音的演唱的形式出演当中的“K-POP Trolls”角色！

电影将会在3月12日全马上映！

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