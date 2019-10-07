Justin Bieber狠砸百万买宠物 遭善待动物组织砲轰

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加拿大歌手Justin Bieber近日和超模老婆Hailey Bieber完成婚礼，幸福画面狂洗媒体各大版面。他似乎也想为两人甜蜜家庭增添新成员，狠砸几万美金购入2只宠物猫，结果却遭到动保团体砲轰！

据外媒《PEOPLE》报导，Justin Bieber向繁殖场购入2只可爱的热带草原猫（Savannah Cat），取名为「Sushi」和「Tuna」。不过据悉，这2只小猫咪竟要价3万5千元美金！更还2只毛小孩开设了IG帐号，吸引多达31万名粉丝追踪。

由于热带草原猫是由薮猫和家猫配种而成的，属于特殊品种猫，但配种成功机率相当低，必须花费大量金钱才能成功繁殖出高品质热带草原猫。对此，《善待动物组织》（PETA）的副社长Lisa Lange批评Justin Bieber:「如果他能以领养代替购买这种优良行为，将会影响到他广大粉丝，让他们了解帮助收容所裡每只动物的重要性。」更痛批他向繁殖场购买动物行为是「助长混种猫的恶质市场供需，加剧动物过度『产出』危机，根本不关心动物」。

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不久Justin Bieber也回呛说道：「《善待动物组织》闭嘴接受吧！请你们先正视其他真正的问题，像是盗猎和动物虐待事件。当初养我的狗Oscar你们一句话都没说，现在只因为我想要特定品种的猫，你们就这样抨击我？」强调自己相信动物营救收容政策，不一定每只宠物都只能来自收容所，毕竟每个人都有自己的偏好。

最后，Justin Bieber还建议《善待动物组织》，表示：「你们应该去帮忙清除海洋那些塑胶垃圾，离我这两只美丽的猫咪远一点。」

对此，《善待动物组织》社长Ingrid Newkirk做出最终回应，真诚呼吁：「抱歉Justin Bieber，但你必须认真思考一下『动物过产』问题，每年都有数百万只动物失去生命，只因为大部分的人都不愿意『领养代替购买』。」

新闻来源：Ettoday