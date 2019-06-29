娱乐 Entertainment明星 Celebrity Jolin蔡依林金曲不走红毯，在后台忙点餐！？ by Yee Leng 29 June 2019 written by Yee Leng 29 June 2019 Advertisement Jolin蔡依林在金曲奖颁奖典礼前一天，突然宣布不走红毯，引起热议。虽然感到惋惜，不过粉丝们都支持呸姐的决定。而就在今晚金曲奖开始前，呸姐也在IG分享了她当晚的穿搭，高呼：「准备好了！！」 在Jolin分享的照片中，可以看见呸姐妆发都已经准备就绪，并从容不迫的滑手机点餐。就在呸姐Po文不久，五月天阿信也立刻来留言，为天后隔空加油打气啦！ Advertisement 天后蔡依林今晚也是美翻啦！呸姐上半身穿吊带，搭配金色长裙，不走红毯，也是第一美！ （新闻来源：Ettoday星光雲） Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Yee Leng previous post 「韩剧妈妈」全美善酒店轻生 震惊娱乐圈！ next post #金曲30 另类彩蛋！典礼大荧幕乱码，提醒入围者先想好致辞！ You may also like 歌王歌后出炉！Leo封歌王、林忆莲再夺歌后 29 June 2019 夺最佳年度歌曲，蔡依林喊话「绯闻网友」阿信 29 June 2019 #金曲30 另类彩蛋！典礼大荧幕乱码，提醒入围者先想好致辞！ 29 June 2019 「韩剧妈妈」全美善酒店轻生 震惊娱乐圈！ 29 June 2019 恭喜蔡少芬怀第三胎！张晋发搞笑视频公布 28 June 2019 【多图】张若昀、唐艺昕结婚 高颜值伴郎伴娘团！唯美合照秒崩坏 土味合影搞笑登场 28 June 2019 金曲30倒数1天！Jolin蔡依林决定不走星光大道~ 28 June 2019 限定女团 I.O.I 要回来啦~就在下半年！ 28 June 2019 “有本事怎么样？外表更重要！“ 小S超狠语录苛刻却真实！ 28 June 2019 【多高清图】张若昀、唐艺昕高清婚礼现场图曝光 宛如童话公主与王子 28 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.