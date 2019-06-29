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Jolin蔡依林金曲不走红毯，在后台忙点餐！？

by Yee Leng
written by Yee Leng
Jolin蔡依林金曲不走红毯，在后台忙点餐！？
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Jolin蔡依林在金曲奖颁奖典礼前一天，突然宣布不走红毯，引起热议。虽然感到惋惜，不过粉丝们都支持呸姐的决定。而就在今晚金曲奖开始前，呸姐也在IG分享了她当晚的穿搭，高呼：「准备好了！！」

在Jolin分享的照片中，可以看见呸姐妆发都已经准备就绪，并从容不迫的滑手机点餐。就在呸姐Po文不久，五月天阿信也立刻来留言，为天后隔空加油打气啦！

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天后蔡依林今晚也是美翻啦！呸姐上半身穿吊带，搭配金色长裙，不走红毯，也是第一美！

（新闻来源：Ettoday星光雲）

 

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