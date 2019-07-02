娱乐 Entertainment明星 Celebrity Jolin“快找到脑公了”，网友狂cue“绯闻网友”阿信 by Tofu 2 July 2019 written by Tofu 2 July 2019 Advertisement Jolin蔡依林稍早在IG发文：“大胆预测，快找到脑公了”，结果引来网友们一面倒，狂cue“绯闻网友”阿信！ 五月天阿信频频在Jolin IG上留言互动，另外在刚过去金曲奖上这对绯闻网友的“爱的抱抱”，让粉丝朋友们忍不住想说：“快公开！” Advertisement 这一次，Jolin在IG的突然“报喜”，网友也纷纷留言cue主唱大人快出现！ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 纷争再升级！Taylor Swifts点赞Bieber背叛Selena文章 You may also like 纷争再升级！Taylor Swifts点赞Bieber背叛Selena文章 2 July 2019 青峰超级好人缘！华语乐坛30组重量级歌手无预警限动表白吴青峰 2 July 2019 “我们”关系依然亲密，范冰冰、李晨分手后聚餐，离别时依依不舍 2 July 2019 日本动画《天气之子》开场片段曝光！ 2 July 2019 秋雨夫妇婚礼现场曝光！秋瓷炫甜蜜求婚「下辈子要不要也和我结婚」 儿子小啪嗒正面亮相 2 July 2019 朴有天罪成被判刑10个月，缓刑2年，粉丝大哭 2 July 2019 《花木兰》木须龙将被取代！ 2 July 2019 唐嫣和好友聚餐被拍到小腹隆起孕相明显！ 2 July 2019 EXO送D.O.都暻秀入伍再现摸头杀，TA也出现了！ 1 July 2019 《守百年之约》跃居全马中文电视剧收视之冠 1 July 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.