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Jolin“快找到脑公了”，网友狂cue“绯闻网友”阿信

by Tofu
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Jolin“快找到脑公了”，网友狂cue“绯闻网友”阿信
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﻿Jolin蔡依林稍早在IG发文：“大胆预测，快找到脑公了”，结果引来网友们一面倒，狂cue“绯闻网友”阿信！

五月天阿信频频在Jolin IG上留言互动，另外在刚过去金曲奖上这对绯闻网友的“爱的抱抱”，让粉丝朋友们忍不住想说：“快公开！”

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这一次，Jolin在IG的突然“报喜”，网友也纷纷留言cue主唱大人快出现！

 

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