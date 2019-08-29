Joker预告正式出炉！

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华纳兄弟DC电影《小丑》（Joker）29日半夜公布正式预告，多张海报和剧照。影片中看见一位生活陷入困境的脱口秀喜剧演员，渐渐走向精神崩溃，最终找到自己，在高谭市开始了疯狂的犯罪生涯，男主角Joaquin Phoenix多层次的情绪转换，也让大家非常看好这部电影。

《小丑》预告呈现出在这座偌大、拥挤、繁忙又髒乱的城市裡，每个人彼此之间的疏离与冷漠，Arthur（Joaquin Phoenix 饰）即便只是想要逗小孩开心，也会遭到家长的厉声喝止，但他相信母亲的话，就是一定要装出笑脸。为了让别人能快乐，他选择小丑这项职。尽管薪水低得可怜，不过他梦想总有一天自己可以成为一名成功的单口相声表演者，为世界制造更多的快乐。然而没有人能理解他心中真正的苦和他正面临的不公平对待与挫折，将他一步步推向『小丑』的路。

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《小丑》取材自DC的招牌大反派，由导演Todd Phillips担任制片并与编剧Scott Silver共同撰写出独立的原创故事，写实地探索了社会边缘人Arthur Fleck的人生，呈现一则深刻的警世寓言。

有别于过往所有DC电影，《小丑》已在美国列为R级（限制级）。该片也入围威尼斯影展「正式竞赛」单元、多伦多影展，成为历史上首部入围三大影展主竞赛的超级英雄电影，超越漫威任何一部电影。威尼斯影展总监Alberto Barbera表示，《小丑》比《黑暗骑士》还要黑暗，也是男主角Joaquin Phoenix演技颠峰之作。

新闻来源: Ettoday