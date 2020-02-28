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Johnny Depp简讯曝光，口出恶言要烧死前妻！！！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
Johnny Depp简讯曝光，口出恶言要烧死前妻！！！
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好莱坞男星Johnny Depp在2016年跟前妻Amber Heard闹离婚，互相指控家暴，双方都宣称自己没有动手，让离婚桉陷入罗生门。早前Amber Heard和Johnny Depp协商的音档被公开，内容提及「我打了你」、「我无法保证我不会再动手」。但Johnny Depp 过往的简讯也在27日遭到曝光，他竟然曾经口出恶言表示：「我要烧死她！」、「X她的尸体！」

根据外媒《Vanity Fair》报导，Johnny Depp控告曾刊登他家暴Amber Heard的内容的《太阳报》诽谤，此桉27日在伦敦高等法院举办听证会，而Johnny Depp在2013年的一则短讯也在庭上曝光。据悉，这则讯息是Johnny Depp传给演员好友Paul Bettany的。

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Johnny Depp给Paul Bettany的简讯在听证会上被读了出来，当时他本人就在现场。他在2013年11月6日的简讯中表示：「我们烧死Amber Headr吧！」、「烧之前先淹死她，我会X她被烧过的尸体，确保她真的死了！」

而在2014年5月的讯息中，Johnny Depp则表示自己喝了整晚的酒，正要搭私人飞机去接Amber Heard，也提到自己「可能不能再喝酒了！」不过Johnny Depp的律师表示，《太阳报》从大量讯息中，仅挑选Johnny Depp情绪性的言词，然而他其实也在讯息中表示过「绝不会伤害Amber」、「我太煳涂了，不能把愤怒发洩在我爱的人身上。」

新闻来源： ETtoday

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