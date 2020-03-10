Jay Park被打但不提告对方

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韩国饶舌天王Jay Park（朴朴载范）近日带着格斗选手郑赞成到美国参加比赛，没想到期间却遭到暴行，然而事情发生后他却大器选择「不提告」对方，还公开不提告的原因。

Jay Park近日带着自己签下的格斗选手「韩国殭尸」郑赞成到美国参加UFC，怎料却遭到另一位选手Brian Ortega甩巴掌，原因只是因为他帮忙翻译郑赞成在直播上的挑衅话语，无端飞来横祸也让大批粉丝既生气又担心，不仅涌入Instagram为他加油打气，也在推特上留言关心他的伤势。

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Dana White confirma que Brian Ortega fue retirado de la arena por una disputa con Korean Zombie en la sección de peleadores de la arena. #UFC248 pic.twitter.com/rtOM04mBBB — C. Contreras Legaspi (@CCLegaspi) March 8, 2020

Jay Park之后在推特上回覆贴文，其中有人问道「你真的不对Brian Ortega提告吗？」他则语气一派轻松地表示「不，我不会告那些拥有比我少的人」，态度相当大器且言语稳重，同时还带有一点反讽的意味，让许多网友狂赞「虽然被打一把掌，但他用一句话就K.O.对方了！」

不过，还是有许多粉丝相当担心Jay Park被打后的身体状态，纷纷留言「希望你好好的」，他则回应「亲爱的，我很好」，要歌迷不用过于忧虑。另外，Jay Park曾说过自己过几年后将会选择退休，当时造成许多热议，而有网友便针对这个问题提问，他则表示退休的念头一直没有消失过。

新闻来源： ETtoday