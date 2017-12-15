Jasper和嗯哼谁更适合当女婿？ 小泡芙的爸爸刘耕宏说……

《爸爸去哪儿5》播放完毕，但深受大家喜爱的一群萌娃却依然还是大家挂在嘴边的话题。 节目中，嗯哼、小泡芙和Jasper常常擦出火花，碰出爆点，成为大家的宠娃。嗯哼喜爱小泡芙，Jasper也很懂得照顾小泡芙都是节目焦点之一。

近日，刘耕宏录上节目受访时被问到嗯哼、Jasper谁更适合女婿，结果，他选择了前者：「嗯哼我觉得还不错」。但如果考虑到熟识程度的话，他说，当然和陈小春夫妻更加熟悉，因为已经认识十几年了。当换个问法，问他陈小春、杜江谁比较适合当亲家时，他则坦言因为跟陈小春认识比较久，「没结婚的时候就一起玩了，同一家唱片公司，然后一起拍电影，我们荒唐过的时候彼此都知道」。不过再被追问细节时，他忍不住投降：「我怕他老婆」，逗得主持人哈哈大笑。

问到对于小泡芙未来的另一半有无任何要求时，他表示无法限制女儿去喜欢特定男生，「因为你越反对她，她就会越跟那个人谈恋爱」。虽然会尊重女儿的选择，但基于父亲天生的保护欲，「所以现在我还不太想面对这样的一个事实。」他认为最重要的是，身为一个父亲，必须为小泡芙树立榜样，好好地去爱女儿，「让她未来在选择男孩子条件的时候，她自然会觉得应该有这样的男生来对待自己才行」，如此一来，他也就不用刻意教女儿这方面的事了。

编辑：Angel 迎晶

资料来源：星光云、图／翻摄自秒拍

日期：15/12/2017