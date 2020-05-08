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IU x 朴叙俊主演电影《Dream》剧组首见面！现场和乐融融笑声不断 预计2021年上映

by Tofu
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IU x 朴叙俊主演电影《Dream》剧组首见面！现场和乐融融笑声不断 预计2021年上映
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由票房破千万《鸡不可失》的李炳宪导演所指导的全新电影《Dream》，因邀请了韩国人气歌手兼演员IU和韩国人气欧巴朴叙俊主演，未开拍前就话题不断，超强阵容让网友表示万分期待！

朴叙俊、IU将合作新电影 粉丝激动敲碗：这一对超可以！

5月7日，剧组进行了首次见面！首度公开了演员台词排练照，主演朴叙俊、IU、李玹雨等主要演员们皆出席现场。

演员们在现场展现了愉快的能量和协作效应，自始至终笑声不断。李炳宪导演表示：「这部电影是我准备了很长时间的作品，对我来说也是意义非凡，期待与优秀的演员一起合作，努力向观众们展现最好的面貌」。

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电影《Dream》也是IU首部商业电影，她兴奋表示：「因为是第一部长篇电影处女作，所以会带着激动和责任感出演作品。能够与温暖，值得学习的前辈、同事、演员以及工作人员一起合作，感到非常高兴」。

该电影讲述的是一位面临球员生涯最大危机的足球选手（朴叙俊饰）和生平第一次踢球的特别国家代表队员一起挑战世界杯的愉快故事。IU在剧中则饰演拍摄足球队纪录片，梦想成为电视台PD的「李素敏」，而李玹雨饰演总是小心谨慎的王牌队员「金仁善」。

另外还有金钟秀、高昌锡、郑承吉、杨贤宇、洪万杓、许俊锡、李荷妮等多位实力派演员加盟，完成了梦幻般的阵容。电影《DREAM》预计2021年上映！

资料来源：新浪娱乐、KSD StarDaily

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