IU演唱会现场接噩耗：“如果我唱不下去，请帮忙唱。“

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南韩女星具荷拉不幸被发现在家中死亡。她将永远停留在29岁的这个美好年华。而IU在上个月才痛失好友雪莉，如今又失去了具荷拉。她24日晚间在韩国首尔举办演唱会，据说唱完第一首安可后便收到了噩耗。疑似临时决定再度现身演唱最后一首安可：“如果我唱不下去，你们要帮我唱哦！”

其实这场首尔演唱会是当地的最终场。据韩国媒体报道，IU在演唱第一首安可是还很开心，还笑说这是两个月以来最开心的一天，还说结束后要去庆祝。但没想到，第二首安可时，她却变了。这次等了很久才现身，衣服也没更换。

第二次出场时，IU表示：“其实在思考要不要出来，但听到大家唱《夜信》，明明这不是悲伤的歌曲，却不知怎么很难过呢…”随后，她默默地低下头，粉丝们都纷纷为她鼓励喊道：“撒浪嘿！”然后，她抬起头强颜欢笑，问道：“大家想听什么歌？”最终，她选择了演唱《Heart》

当她演唱时，粉丝们似乎发现她的不对劲，对她大喊：“回去也没关系，不要勉强。”没想到IU听到了，并回答：“不不不，不要说这些，会想哭的。我想多呆一会儿，我要唱歌。” 让粉丝们听了都非常心疼。

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最后演唱《Dear Name》之前，IU对台下的粉丝说：不知道哪来的胆子想说在最后一场演唱会说要唱这首歌。不知道会是在这种情况下演唱，也不知道能不能唱好，不过因为这是第二安可应该可以吧。因为是一首非常难的歌，如果我唱不下去，你们要帮我唱哦！“

台下的粉丝在她演唱第二首安可时，大胆表白：“姐姐我爱你“，她回应：”我也是“。除此之外，还感性的表示：“写这首歌的时候以及演唱时抱持的心情，在这样的情况下都是有效的，大家应该很担心吧。请好好活着。”

演唱会结束前，IU诚心希望大家能在这个险恶的世界中好好的活着，并爱自己多一点。之前，IU曾说过《Dear Name》是一首慰藉人心的歌曲，并表示这世界上的每一个人都需要安慰。

新闻来源：ETtoday星光雲