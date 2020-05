IU和BTS Suga新歌《Eight》MV八大隐藏彩蛋 悼念雪莉和钟铉

View this post on Instagram

He looks incredibly beautiful and unreal 🥺💖 I love his black hair so much, black hair will always be superior ✊ ⠀ 170119 | Suga – 26th Seoul Music Awards ー© fistbump #슈가 #민윤기 #윤기 #아미 #비티에스 #방탄소년단 #방탄 #BTS #ARMY #btssuga #minsuga #yoongi #agustd #minyoongi #bangtansonyeondan #bangtanboys #beyondthescene #bangtan #suga #shooky.