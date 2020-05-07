IU和BTS Suga新歌《Eight》MV八大隐藏彩蛋 悼念雪莉和钟铉

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IU和防弹少年团的Suga强强联手于5月6日推出单曲《Eight》不负众望冲上六大音源榜冠军，轻快的曲风加上Suga的rap调让人听上瘾，但不少网友发现其实歌词很悲伤，MV画面及歌词其实暗藏很多巧思。

1. 歌名《eight》数字暗藏玄机

IU在2017和2019年同时两位好友，SHINEE的钟铉和雪莉。歌曲《Eight》像是在暗示钟铉的生日4月8日，还有IU于2011年担任《人气歌谣》节目主持人时与雪莉相识，直到雪莉庆生，两人的友谊正满8年。还有这首歌的长度为2分钟48秒，2*4=8，刚好呼应《Eight》这首单曲歌名。

2. 歌词藏回忆

第一句歌词“So are you happy now? Finally happy now are you?” 像是在问候离开这个世界的你是否感到快乐，接着“一声招呼都没有就离开，这样下去感觉什么都不想再爱了”，在诉说在面对好友的离世真的猝不及防。其中一句歌词“并不存在什么离别，在那动人美丽的记忆相见”配上活泼曲风与梦境里的快乐回忆，有种慢慢对离别释怀的感觉。

3. 梦境里我与你相遇

MV里IU的梦境出现了两个人，仔细看可以发现乘坐飞机的女孩脸颊有一颗痣代表的是IU本人，另一位女孩在天上飞还乘着龙四处遨游，他们俩擦肩而过在梦里相遇，示意他在另一个世界过得很好。

4. 橙色的太阳

歌词里“我们在橙色的阳光下，顶着艳阳一起跳舞”，橙色代表勇敢和活力，同时具有红色的能量与黄色的幸福，拥有从失意和绝望中再度站起来的意义。

5. 壁虎的出现

壁虎被断尾后会重新再生，代表着新的能量与生命周期，暗示了人可以期许重启自己的人生。在MV里，壁虎在梦境里化身为龙，从飞机的反方向飞去另一个世界，加上钟铉生前很喜欢壁虎，可能有象征他之意。梦境中的白衣女孩骑着由壁虎变身的龙离去，或许代表着IU看着好友相继离开的心境。

6. 继《Twenty-three》、《Palette》的年龄作品

从2016年发行的《Twenty-three》来致敬自己的23岁到2017年《Palette》述说迈入25岁的我选择自己喜欢的，新歌《Eight》代表着1993年出生今年28岁（韩国年龄）的IU和Suga。

7. 按下「储存」开始旅程

MV中一开头出现的画面是“你要把回忆都储存起来吗？”，按下“是”后，时光旅行正式展开，IU进入梦境。“如果是此等噩梦，那我永远不要醒来”，IU留下眼泪在结束梦境中醒来，示意着看似美好的回忆就像噩梦，但终究梦一场还是要起身继续生活。

8. 概念照的玄机

《Eight》的概念照可见IU手上有27颗珍珠，其中无名指有8颗，手臂有19颗。有人推测是好友雪莉在20“19”年离世，今年的她27岁；8颗珍珠在无名指上，无名指上的神经又与心脏相连，暗示雪莉将永远存在IU心中。今年28岁的IU，也许自己就是代表着那第「28」颗珍珠。

新闻来源：PopDaily