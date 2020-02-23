刘德华重新填词唱《我知道》 致敬医护人员

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新冠肺炎肆虐全球，艺人明星们除了出钱出力发挥爱心，也纷纷创作新歌献唱，替人民及在一线奋战的医护人员加油、打气。香港天王刘德华（华仔）也在23日在IG 上传亲自填词创作的粤语新歌《我知道》，献给在前线抗疫的每一位人员。

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据悉，华仔先前在网络上看到一张照片，写着“我不知道你是谁，但我知道你为了谁”，有感而发的把合唱歌《爱的桥梁》重新填上歌词，取名为《我知道》，歌词“从不哼半声的做，你的胸襟比天空更高，明知痛苦的风暴，为你天光天黑祷告”、“人生OH忐忑路就算小心免不了跌倒，难关更显得骄傲、那种光辉应该找到”，及MV最后写下“我不知道你是谁，但我知道你为了谁”，透过他温暖的歌声，向医护人员表达感谢、敬意。

该歌曲一释出立即引起关注，粉丝纷纷留言：“华仔多谢你，向全球坚守岗位既医护致最高敬意。”、“感谢华仔，感谢每一位舍己为人的医护人员。”此外，刘德华歌迷会“华仔天地”同样发挥有爱心，先前一口气捐赠3000个口罩，给有需要的残疾人士使用。

MV请点击下方：

https://www.instagram.com/tv/B85ZSvoB6xh/?utm_source=ig_web_copy_link

新闻来源：新浪娱乐