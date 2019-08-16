Henry Golding将出演「蛇眼」独立电影 亚裔英雄+1

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马来西亚英国混血男星Henry Golding因为主演了《疯狂亚洲富豪》（Crazy Rich Asians）和《失踪网红》（A Simple Favor）走红全球，帅气外型掳获了不少粉丝的心。近来有消息传出，《特种部队》（G.I. Joe）的蛇眼一角将会有独立电影，而电影公司也锁定了Henry Golding饰演男主角「蛇眼」（Snake Eyes），双方目前正接洽中。

《特种部队》（G.I. Joe）系列电影于2009年推出《特种部队：眼镜蛇的崛起》、2013年推出《特种部队2：正面对决》，先前电影公司派拉蒙（Paramount Pictures）也证实计划推出新一部外传，焦点会放在「蛇眼」身上。外媒《Variety》报导，派拉蒙近来已经与Henry Golding接洽，希望由他接下「蛇眼」一角，但Henry Golding尚未有回应。

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据悉，「蛇眼」是个忍者，最初出现在1980年代的漫画，从不露脸、不说话，反倒成为最受欢迎的角色之一，拥有高超的武术技巧，很长一段时间和团队中唯一的女性Scarlett有特别的情愫，有个宠物狼Timber，对手是师出同门的白幽灵。



事实上，派拉蒙早前已经宣布蛇眼的独立电影将由德国导演Robert Schwentke 执导，过去他曾执导《分歧者2：叛乱者》（The Divergent Series: Insurgent）、《分歧者3：赤诚者》（The Divergent Series: Allegiant）、《超危险特工》（Red）、《降魔战警》（R.I.P.D.）等片。而《美女与野兽》（Beauty and the Beast）、《狩猎者：凛冬之战》（The Huntsman: Winter’s War）的Evan Spiliotopoulos则会担任编剧。

新闻来源：Ettoday