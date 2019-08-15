主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment Heimdall有望回归《雷神索尔4》　
娱乐 Entertainment电影 Movies

Heimdall有望回归《雷神索尔4》　

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
Heimdall有望回归《雷神索尔4》　
Advertisement

漫威电影《雷神索尔》第4集《Thor：Love and Thunder》由《雷神索尔3：诸神黄昏》（Thor: Ragnarok）导演Taika Waititi担任编导，不只Chris Hemsworth和Tessa Thompson会继续演出，就连Natalie Portman都惊喜回归，如今再传出在《复仇者3》当中被Thanos杀死的「Heimdall」也有望回归，而饰演该角的Idris Elba也亲自给出了解答。

Idris Elba所饰演的Heimdall在《复仇者联盟3：无限之战》（Avengers: Infinity War）的开场没多久，在被Thanos袭击的阿斯嘉太空船而身受重伤，但他把握仅有的力气把Hulk传送到地球上，警告其他复仇者联盟成员，也因此被Thanos杀死，在《复仇者4》当中他也真的没有再出现。

Advertisement

不过，近来却有消息传出，Heimdall将会回归《雷神索尔4》，对此Idris Elba在接受《Screen Rant》採访时回应，「听着，Heimdall绝对是天神家庭中的一分子，所以你要知道，他很有可能是活着的，但我也只是说说，我就把话放在这裡了！Heimdall这个角色可以追溯到很久之前雷神神话中，所以我相信一定会有个很有趣的方式让他复活。」还说如果漫威再找他回归，自己也非常愿意答应回去。


报导还称，Idris Elba所说的话并非全无道理，如果回溯到Heimdall的神族起源，编剧要把他复活也绝非难事，加上Loki先前带走了宇宙魔方，开创了另一个平行宇宙，在那个宇宙中他非常有可能还活着，而先前有消息称，《洛基》独立影集中的故事，最后会衔接到《雷神4》当中，所以让Heimdall复活，最有可能将发生在《洛基》独立影集中。

新闻来源：Ettoday

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

Gordon Ramsay小儿子神复制老爸招牌臭脸

林志颖亲自回应《放羊的星星》穿帮画面

One Direction团员Harry Styles拒演《小美人鱼》王子！

中国最强动画电影《哪吒之魔童降世》累计中国票房突破37亿人民币！

《德鲁纳酒店》遭指抄袭《东宫》！

分手范冰冰1个月！李晨暴瘦变老

欧阳娜娜秘恋王源？真实关系曝光

真人版电影《阿拉丁》有望推出续集？！

好惊喜！任时完往《德鲁纳酒店》片场为吕珍九送去应援咖啡车！

Teenage Dream模特Josh Kloss指Katy Perry性骚扰他

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More