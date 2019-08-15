Heimdall有望回归《雷神索尔4》　

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漫威电影《雷神索尔》第4集《Thor：Love and Thunder》由《雷神索尔3：诸神黄昏》（Thor: Ragnarok）导演Taika Waititi担任编导，不只Chris Hemsworth和Tessa Thompson会继续演出，就连Natalie Portman都惊喜回归，如今再传出在《复仇者3》当中被Thanos杀死的「Heimdall」也有望回归，而饰演该角的Idris Elba也亲自给出了解答。

Idris Elba所饰演的Heimdall在《复仇者联盟3：无限之战》（Avengers: Infinity War）的开场没多久，在被Thanos袭击的阿斯嘉太空船而身受重伤，但他把握仅有的力气把Hulk传送到地球上，警告其他复仇者联盟成员，也因此被Thanos杀死，在《复仇者4》当中他也真的没有再出现。

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不过，近来却有消息传出，Heimdall将会回归《雷神索尔4》，对此Idris Elba在接受《Screen Rant》採访时回应，「听着，Heimdall绝对是天神家庭中的一分子，所以你要知道，他很有可能是活着的，但我也只是说说，我就把话放在这裡了！Heimdall这个角色可以追溯到很久之前雷神神话中，所以我相信一定会有个很有趣的方式让他复活。」还说如果漫威再找他回归，自己也非常愿意答应回去。



报导还称，Idris Elba所说的话并非全无道理，如果回溯到Heimdall的神族起源，编剧要把他复活也绝非难事，加上Loki先前带走了宇宙魔方，开创了另一个平行宇宙，在那个宇宙中他非常有可能还活着，而先前有消息称，《洛基》独立影集中的故事，最后会衔接到《雷神4》当中，所以让Heimdall复活，最有可能将发生在《洛基》独立影集中。

新闻来源：Ettoday