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Grace仍恨谢忻，原谅阿翔「唯一条件」曝光！

by Vicky 丽盈
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Grace仍恨谢忻，原谅阿翔「唯一条件」曝光！
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谢忻和阿翔因为被爆出不伦恋情而闭关反省2个月，阿翔大动作心狠切割谢忻，不过消息人士透露，其实翔嫂Grace一直到现在都不能原谅谢忻，还诅咒这辈子不想在人间看到她，更气到要求她跟阿翔此生永不同台。

不伦恋曝光之后，阿祥迅速回归家庭，不仅换了偷情专车，还购入新豪宅，努力和老婆重修旧好。

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祥嫂Grace早前发文：「生命是双向道，一方手裡抓着幸福，另一方是持续创造它」「生命串联了无数个分岔口…别让自己后悔啊！选择了就得用尽一切努力达标它，尔后！不虚此行。人生但求，无愧于自己，得把未来过得漂亮！」字里行间都充满世间体悟，散发一股心灵鸡汤式的疗癒风味。

尽管阿祥和Grace的婚姻看似已逐渐平息，但关于谢忻，翔嫂还是完全无法原谅，消息人士向媒体透露，Grace私下对谢忻当然是气到不行，别说是原谅，还直接命令两人经纪公司，此生都不准让「翔忻」同台，甚至气到诅咒谢忻干脆人间蒸发。

另外媒体发现，从翔嫂的社群网站就可看出端倪，像是在谢忻复出记者会后，Grace就po出和阿翔的旅游美照，颇有一种暗中较劲的意味。而且夫妻俩每每在媒体上曝光时，都是全家和乐、夫妻甜蜜的模样，也确实相当凑巧。

新闻来源:Ettoday

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