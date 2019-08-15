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Gordon Ramsay小儿子神复制老爸招牌臭脸

by Vicky 丽盈
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Gordon Ramsay小儿子神复制老爸招牌臭脸
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「地狱主厨」Gordon Ramsay因为主持《地狱厨房》打开知名度，在节目中以火爆脾气、犀利的评语和满嘴脏话闻名。不过他私下其实是爱家好爸爸，最小的儿子Oscar在今年4月出生，长子和么儿足足相差19岁。不过Oscar和爸爸的相像程度，堪称是「迷你版戈登」。

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Monday mornings with dad 🙂

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Gordon Ramsay的么儿Oscar备受家人宠爱，出生不到一个月就在IG有了专属帐号，目前已经有超过11万人追踪。在最新一张照片中，出生4个月的Oscar和爸爸Gordon Ramsay一起躺在床上，父子同样打赤膊。Oscar甚至紧蹙眉头，模样像极爸爸，被网友笑称根本是「神复制」。

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My big brother is running the london marathon tomorrow !! Please help him raise money for great ormond street by clicking the link in my bio!!💜💙 #goodluckjack

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事实上Oscar在出生一个月时，就曾经合19岁的哥哥Jack合照，并用Oscar的口气写下：「我的大哥明天要参加伦敦马拉松！」并祝褔Jack比赛顺利。这张照片引起许多网友关注。有人为年龄差惊讶，但也有人注意到出生不到一个月的Oscar已经会皱眉，「看起来非常像Gordon！」

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I loved my first beach day!! #sunnysmiles 🌞 🏖

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Gordon虽然节目形象暴躁又爱飙脏话，但他对孩子非常疼爱，甚至在家中还会被女儿欺负。在另一个节目《小小厨神》中，也从不对小孩口出恶言，和电视上形象差距非常大。小Oscar虽然也是「天生看来不开心」，但当他笑开时依旧超萌，吸引大批粉丝追踪。

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Dinner with mum and dad xx

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新闻来源：Ettoday

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