Gin Lee李幸倪相隔多年再发华语专辑 主打挑战R&B

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李倖倪(Gin Lee)刚于7月19日推出全新国语专辑《浮世绘》，围绕著Gin走遍不同城市，在每个城市找到深受吸引和魅力的音乐，并发掘各式各样音乐的可能性，，每首歌风格不一，非常多元化，歌迷不容错过！在新专辑𥚃，其中一首R&B对唱情歌《Goodnight》与台湾嘻哈金童BCW合作，火花四溅！

Gin娇俏制服look上阵

这次《Goodnight》MV的主题玩味很重，因为歌曲的音乐偏向轻快的R&B，还加入说唱元素，所以MV画面以轻鬆开心手法表达。MV场地取景在一间佈置得非常梦幻的餐厅，加入大量霓虹灯光，浪漫气氛逼人。Gin在MV裡饰演一名餐厅店员，穿上制服后的她娇俏可人，再配上歌曲旋律，整个画面顿时非常有效果。Gin表示：「穿上制服拍摄MV，我觉得很特别，餐厅的环境也很有feel，与《Goodnight》这首歌很合衬！」在餐厅内，饰演男主角的BCW与Gin有不少对手戏，二人后来更转移到阳明山看夜景。

坐开蓬跑车歎美景 Gin首踏阳明山

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MV之后取景在台湾著名的浪漫圣地阳明山进行拍摄，Gin是第一次到访这地方，讚叹亲身体验其美景的确很震撼：“除了美景，有一幕情节需要我和BCW坐著开篷跑车裡游车河，这感觉很棒很cool，也是我的第一次，这次MV真的是非常好的体验！”Gin换上另一个造型拍摄，露腰上衣配衬牛仔裤，型格十足，与之前的造型大为不同。

Gin和BCW首次合作够难忘

BCW大量查阅Gin的各式作品和表演后，特别为Gin度身打造的R&B对唱情歌《Goodnight》，以开心为主轴，发掘Gin声线的崭新样貌，歌词浅显易懂、具生活化！Gin坦言：“BCW是位很专业的嘻哈歌手，大家不同音乐路线，能够走在一起crossover，是音乐人最开心的事情。当我得知今次有合作机会，有音乐上的交流，很高兴，各位歌迷记得留意《Goodnight》MV，一定有惊喜！”

资料来源：环球音乐