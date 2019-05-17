GEM邓紫棋沦陷「bb滤镜」变身小金鱼 男友隔空撒狗粮：cutie pie

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近日网络上掀起一股「bb滤镜」热潮，不少艺人都陷入其中，被自己萌萌的表情迷得无法自拔！

而GEM邓紫棋近日就在instagram晒出自己也沦陷其中的照片，更化身小金鱼，变身大唱《光年之外》。最后更带着稚气却坚定的口气说「我喜欢唱歌，以后要做歌手」，让邓紫棋回想着当年的自己「#当年的我 #三岁定八十」

虽然粉丝们都被小金鱼的表情萌翻，但是更叫大家兴奋的莫过于邓紫棋男友Mark哥的隔空撩情！看来这可爱的小金鱼，任谁都像把她当成自己的「cutie pie」吧！