GEM邓紫棋沦陷「bb滤镜」变身小金鱼 男友隔空撒狗粮：cutie pie

近日网络上掀起一股「bb滤镜」热潮，不少艺人都陷入其中，被自己萌萌的表情迷得无法自拔！
而GEM邓紫棋近日就在instagram晒出自己也沦陷其中的照片，更化身小金鱼，变身大唱《光年之外》。最后更带着稚气却坚定的口气说「我喜欢唱歌，以后要做歌手」，让邓紫棋回想着当年的自己「#当年的我 #三岁定八十」
虽然粉丝们都被小金鱼的表情萌翻，但是更叫大家兴奋的莫过于邓紫棋男友Mark哥的隔空撩情！看来这可爱的小金鱼，任谁都像把她当成自己的「cutie pie」吧！
近日网络上掀起一股「bb滤镜」热潮，不少艺人都陷入其中，被自己萌萌的表情迷得无法自拔！
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【One FM萌萌哒调查】 你觉得哪位小朋友最萌呢？ @onefmnicholas @onefmangeline @onefmding @onefmhanaxy @onefmadrian @onefmwilliam @onefmdino #OneFM #music #entertainment #当大家都沦陷 #snapchat #当大家都忙着换gender #小编觉得 #baby #比较可爱 #babyfilter #genderfilter #小编冒着生命危险偷拍记
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為何大家使用童顏軟體 都長得那麼可愛 我卻只是變胖🤦🏻♀️ #人家也想變小 #為何不讓我變 #變胖打發我嗎
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而GEM邓紫棋近日就在instagram晒出自己也沦陷其中的照片，更化身小金鱼，变身大唱《光年之外》。最后更带着稚气却坚定的口气说「我喜欢唱歌，以后要做歌手」，让邓紫棋回想着当年的自己「#当年的我 #三岁定八十」
虽然粉丝们都被小金鱼的表情萌翻，但是更叫大家兴奋的莫过于邓紫棋男友Mark哥的隔空撩情！看来这可爱的小金鱼，任谁都像把她当成自己的「cutie pie」吧！