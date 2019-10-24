GD退伍到数！服役地爆发猪瘟，YG“官方劝退”粉丝勿前往退伍现场！

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韩国天团BIGBANG成员在前年陆续入伍，经过漫长的等待，终于GD将在10月26日正式退伍，同年入伍的太阳与大声则分别在10月、11月完成国防义务退伍。终于盼到了他们退伍的时刻，粉丝们肯定不放过为他们应援的好机会，因此许多粉丝自行组织了千人欢迎活动，打算前往军队所在地，准备迎接退伍的欧巴们。

但是，就在23日，YG娱乐公司发出了“官方劝退”，要求大家不要前往军队所在地。理由为“非洲猪瘟疫情”。南韩在9月爆发猪瘟事件，导致猪肉价格狂飙。GD、太阳与大声的所属军地也证实有“非洲猪瘟疫情”。因此，为了防止疫情扩散，YG特别恳请粉丝们节制。

YG表示：“GD、太阳、大声服役并计划退伍的部队，是检测出非洲猪瘟病毒的接境地，为防止进一步的传染扩散，正在强化防疫。行政当局亦要求特别注意，为了防止病毒扩散及粉丝们安全，请避免来到退伍现场。感谢那些等GD、太阳与大成退伍的各位粉丝，再次请各位粉丝避免到访。”

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经历了胜利夜店事件、T.O.P大麻事件，如今，随着BIGBANG成员相继退伍，让粉丝们难掩兴奋且激动的心情。他们是否将有望回归，还是未知之数。至于早在7月退伍的T.O.P，久久未有复出消息，而他也曾在IG与酸民“杠上”时，表示没有复出计划。BIGBANG未来将何去何从？粉丝们所期待的全员回归，是否能实现？就有待成员们全数退伍后，YG对其未来的规划。

（新闻资料、图片均整理自网络）

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