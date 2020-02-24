Gary儿子姜Hao儿子被赞是天才！　跟奉俊昊小时候一样

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韩国嘻哈歌手Gary近日带着2岁的儿子姜Hao出演亲子秀《超人回来了》，儿子年纪虽小，却超会讲话，且都是使用高级单字，令观众震惊连连。在最新一集中，他带着Hao去看眼科，姜Hao无意间竟念出英文单字，就连医生都为此惊讶表示「真的很聪明」，恰好该位医生国小同学是著名导演奉俊昊，因此他更形容两人一样很聪明。

姜Hao年仅2岁，却比同龄孩子懂得多，不仅单字词彙数量多，且可以完整表达出自己的想法，当吃到鲷鱼烧时，他还会以「这个口感脆脆的」形容口感，连爸爸Gary都时常被他的表达能力吓到。他日前跟爸爸赴眼科检查眼睛，医生打开视力检查表，他竟脱口念出表上的英文字母E、A、D、K、O，令医生惊讶回应「你连英文字母都会念耶」。

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该位医生向Gary表示「（这年纪）会念英文字母很稀有，真的很聪明。」他接着透露：「我国小同学也像这样聪颖过人的人，那就是电影导演奉俊昊。」医生直言表示「Hao长大以后可能会不得了！」听闻儿子跟奉俊昊小时候一样聪明，Gary也吓到回应「Oh My God」。

事实上，Gary过去也曾带Hao去烫头髮，当时Hao不仅语言能力过于常人，还会唱英文字母歌曲，当时也被美发师称讚「是天才」，没想到，此次又被医生认证聪明，可谓前途不可限量啊~

新闻来源： ETtoday