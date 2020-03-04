G.E.M邓紫棋新歌〈很久以后〉坦承自己的脆弱，拍摄MV秒落泪

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「全创作天后」G.E.M.邓紫棋的全新专辑《摩天动物园》创下佳绩，好评不断，再接再厉推出痛心情歌〈很久以后〉，她形容这首歌是「所有伤痛留在自己心裡去扛，看起来很坚强、很勇敢地走出伤痛，其实内心一直在滴血」，歌曲正是来自她过去一段深刻恋情的体悟，势必再次袭捲歌坛。而〈很久以后〉成为校园爱情电影《可不可以，你也刚好喜欢我》的主题曲，是她首次演唱华语电影主题曲，MV则由电影导演简学彬执导，安排邓紫棋在彷彿时光停滞的菁桐小镇拍摄，邓紫棋的足迹走过复古小巧的望古车站、穿越小溪的石桥，以及台湾罕见的大型日式「书院造」古蹟，在充满故事的场影取景，她多次演唱到瞬间眼泪就落下，现场都能感受到她的全情投入。

创作出〈很久以后〉这首让人心痛的动人情歌，是来自邓紫棋自己的故事，她剖析自己：「我是狮子座，通常对人欢喜背人愁，我不开心的时候我不会在镜头前和在不熟悉的人面前表露，但也有很多时候，在我很爱的对象面前，我也会因为不想对方担心，或是碍于面子，反而表现出我没事的样子，就是比较高冷，这有时候是一个比较孤独的状态…就好像一隻猫一样，表面上没有任何的情绪，很高冷、很安静地自己去接受这一切，自己舔伤，我就是这样的一个人…」所以在面对感情上的伤口，她更是会以这样的个性去处理，「我曾经有一段很深刻的爱情，在我必须要去终结，不是我必须去终结它，是人家必须要跟我终结的时候，我就是一付我非常体谅你、我知道、我懂… 所以这首歌对我来说，写下来是对我的一个治癒，虽然我分享的关係已过去挺长一段时间，可是我在写这首歌的时候，回忆不停浮现在我面前…」因为体悟过这个过程有多痛，她也说：「希望大家如果在很爱的人面前，不敢去面对那一分脆弱的话，至少还是要找几个朋友聊一聊，不然的话真的太惨了。」

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〈很久以后〉成为由新生代演技派女星陈妤和帅气男星曹佑宁主演的校园爱情电影《可不可以，你也刚好喜欢我》的主题曲，邓紫棋在看了电影初剪版本后答应演唱，也是她第一次演唱华语电影主题曲。MV由电影导演简学彬执导，除了邓紫棋的演出，并穿插电影情节，让MV更为动人。导演安排邓紫棋来到菁桐小镇取景，邓紫棋说：「这是我第一次来到这裡，很美，小小的车站、很有感觉的石桥和日式古蹟，感受到这裡就是个很有故事的地方。」因此在拍摄的过程中，她十分专注，多次情绪到达就能秒落泪，让全场都能感受到她投入的情绪。因为歌曲中描述的主人翁如猫一般自己舔伤，导演特别安排了一隻漂亮的猫咪到拍摄现场和邓紫棋对戏，只是邓紫棋从小就有一点怕动物，但因为这隻猫咪格外乖巧，放到她身上就动也不动任她摸，互动温馨、自然，让她能安心地完成拍摄。〈很久以后〉MV于 3／3在YouTube正式上架。

照片提供／索尼音樂