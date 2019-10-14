f(x)前团员Sulli雪莉惊传逝世‧得年25岁

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韩国女团f(x)前成员雪莉惊传死亡，《edaily》新闻网指出，雪莉今天大马时间下午2时21分被经纪人发现在家中死亡，得年25岁。第一个报警的人是雪莉的经纪人，平时抑郁症严重的雪莉在13日最后通电话后一直没有联系，于是经纪人到家里找雪莉时发现其死亡。警方接到雪莉的死亡申报后，目前正在进行现场鉴定并且确认事实关系。

崔雪莉1994年3月29日出生于韩国釜山，韩国女歌手、演员、主持人，毕业于首尔表演艺术中学。雪莉出身自f(x)，出道以来一直是团中高人气成员，但2014年7月经纪公司“SM娱乐”宣布她因为“持续性的恶意评论和不实谣言而身心疲惫”暂停演艺事业，之后更退出团体，以演员身份活动。不过她在睽违4年后，终于重新拿起麦克风，为饶舌歌手DEAN跨刀。

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雪莉退团后作风变得大胆，甚至常被拍到没穿内衣的照片，但她态度自若，直言理由非常简单：“内衣里的钢圈对身体有害，穿戴不好会让身体消化不良。不穿内衣其实就是想让自己身体舒服点，但大家太过于关注这件事了。”主持人也提问，认为她时常因此受到批评，但还是坚持要把不穿内衣的照片放上IG的原因，雪莉说道：“我希望大家能放宽心，不要对这件事有偏见。”

2005年，崔雪莉加入韩国SM娱乐有限公司成为旗下练习生，开始为期四年的练习生经历。2007年，出演动作电影《出拳女郎》。

2008年，主演爱情电影《傻瓜》。

2009年9月5日，以演唱组合f(x)成员身份正式出道。

2011年，主演情景剧《Welcome to The Show》。

2012年，主演偶像爱情剧《致美丽的你》；同年12月31日，获得SBS演技大赏“NEW STAR”奖。

2014年，主演爱情喜剧电影《时尚王》；同年，主演古装动作电影《海盗》。

2014年8月19日，SM娱乐确认崔雪莉与崔子（宰豪）正在交往。

2015年8月7日，宣布退出f(x)组合。

2017年3月6日，雪莉与崔子分手，结束两年零7个月的恋爱。

2017年5月10日，崔雪莉被曝在与年长11岁的某品牌艺术总监金民俊交往，7月10日，两人分手；

2017年6月28日，主演的犯罪动作电影《Real》在韩国上映。

2018年独自出演真人秀《真理商店》。

2019年6月29日，发行首张个人单曲专辑《Goblin》。

资料来源：新浪娱乐、星洲日报