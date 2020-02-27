FTISLAND崔敏焕双胞胎宝宝萌样曝光！　

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FTISLAND鼓手崔敏焕和女团Laboum前成员律喜，于2018年结婚并育有一子在律，日前妻子律喜再平安诞下双胞胎女儿，升格5口之家，宝宝可爱的模样于26日在《做家务的男人2》里首度公开，律喜也在睽违10几天后于IG写下成为3宝妈的心情。

律喜于IG写下：「真的有好多人恭喜双胞胎的出生，现在正抱着感谢的心努力恢复中！」此外，因为丈夫崔敏焕已经在24日入伍，一家子也宣布从《做家务的男人2》下车，让她感慨说道「从2018年12月开始到今年2月，透过《做家务的男人》与观众一起度过了比想像中还要长的时间」，表达了不舍的心。

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律喜也提及，往后会带着大家的应援、建言，过着更幸福快乐的生活，此外，也对制作单位表达了感谢「非常谢谢总是营造轻松拍摄气氛的工作人员们，真的辛苦了」，表示过去一年多的时间，会是一家人最珍贵的回忆。

句子，在最后一集的《做家务的男人2》里，记录了生产前一直到生产后的一切，母女均平安之外，医师更称赞律喜身体状况恢复得相当快。另外，崔敏焕也一秒化身「女儿傻瓜」，不断地拍下双胞胎的一举一动，研究起女儿们的长相，说着鼻子很像自己，还与妻子一起惊呼「双眼皮好深」。

崔敏焕与律喜的双胞胎女儿萌样曝光后，韩国网友的祝福纷纷涌入，表示「孩子们长得像爸爸妈妈，完全就是娃娃」、「今天看了节目觉得好不舍啊，律喜虽然年纪还小，但是当了妈妈一样很坚强」、「希望敏焕退伍后能全家一起回归《家务男》」。

新闻来源： ETtoday