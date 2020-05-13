娱乐 Entertainment明星 Celebrity电影 Movies EXO D.O确定出演《与神同行》第三和第四部！ by Celine 13 May 2020 written by Celine 13 May 2020 Advertisement 韩国电影《与神同行》系列一直都非常受欢迎，根据韩媒的最新消息，《与神同行》第三部和第四部预计将于2021年开拍。主角会是EXO的D.O都暻秀。 Advertisement 都暻秀近几年来演了不少电影和电视剧，演技一直都备受认可。这次《与神同行》的第三部和第四部确定会由2021年1月25日退伍的都暻秀出演，与前篇的差使们再次合作。至于河正宇等原班人马也有望继续出演，但目前官方还未确定。《与神同行》第三部和第四部也将采取与前两部电影中同样的拍摄方式制作，让很多观众非常期待。 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 复仇者联盟变成性感女郎，尺度暴表！ next post 《亲爱的，热爱的》续集即将开拍？男主换成胡一天，李现杨紫将客串？ You may also like 《亲爱的，热爱的》续集即将开拍？男主换成胡一天，李现杨紫将客串？ 13 May 2020 复仇者联盟变成性感女郎，尺度暴表！ 13 May 2020 效力16年！杨秀惠发文宣布离开TVB：之后会继续努力照顾好家庭和生意 13 May 2020 林宥嘉爱女Pippi满月大派礼盒！圆滚大眼睛的正面照曝光！ 13 May 2020 美到逆天的木村拓哉女儿心美和光希家中运动被赞很Fit！7000尺豪宅一并曝光！ 13 May 2020 张柏芝为二儿子庆生 首晒3个儿子同框照！网友直呼：Quintus越大越像谢霆锋 13 May 2020 《降魔的2.0》剧透｜马国明离魂身死 只有一招能“返生” 13 May 2020 杨幂遭变态偷拍裤底！还在网上分享！ 13 May 2020 《青春有你2》总决赛直播定档！ 12 May 2020 郑俊英崔钟勋性侵案上诉得直！双双都获得减刑！ 12 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.