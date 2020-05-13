EXO D.O确定出演《与神同行》第三和第四部！

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韩国电影《与神同行》系列一直都非常受欢迎，根据韩媒的最新消息，《与神同行》第三部和第四部预计将于2021年开拍。主角会是EXO的D.O都暻秀。

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都暻秀近几年来演了不少电影和电视剧，演技一直都备受认可。这次《与神同行》的第三部和第四部确定会由2021年1月25日退伍的都暻秀出演，与前篇的差使们再次合作。至于河正宇等原班人马也有望继续出演，但目前官方还未确定。《与神同行》第三部和第四部也将采取与前两部电影中同样的拍摄方式制作，让很多观众非常期待。