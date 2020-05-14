娱乐 Entertainment明星 Celebrity EXO队长SUHO今日低调入伍 EXO成员难得同框！ by Celine 14 May 2020 written by Celine 14 May 2020 Advertisement 韩国男团EXO的28岁队长Suho金俊勉于今日（14号）下午正式入伍了！Suho是继队友Xiumin与D.O.后，第3位当兵的EXO成员。EXO的成员们和已经理了平头的队长还难得同框，释出合照。 Advertisement Suho在接受了4个星期的基础军事训练后，将作为社会服务人员履行兵役义务，进入了忠南论山陆军训练所。粉丝们一早就来到了现场等待，但出于安全考量和新冠肺炎疫情的关系，Suho已在陆军负责人的协助下悄悄入伍。我们一起等队长的回归！ Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Celine previous post 【夏日丁丁茶】陈洁仪 《喜欢你》 #丁丁翻唱 You may also like 黄景瑜和迪丽热巴新剧《爱情高级定制》定档后改名《幸福触手可及》？ 14 May 2020 和Chris Hemsworth一起爆打！前美国队长Chris Evans被爆加入电影《Extraction》续集！ 14 May 2020 IG透露了蛛丝马迹？邓紫棋被传已经和Mark在泰国秘密结婚！ 14 May 2020 应采儿携Jasper拍孕期写真，二胎孕肚正面曝光！ 14 May 2020 大结局剧透！《十八年后的终极告白》大Boss竟然是他！就连阿一也会被杀害？！ 14 May 2020 网友捕获现场造型照！金秀贤复出作品《虽然是精神病但没关系》低调拍摄中！ 14 May 2020 丫头王惟立婚纱照曝光！好美好浪漫！ 14 May 2020 为了收视率不顾价值观？！《夫妻的世界》部分场景尺度过大要被罚！ 14 May 2020 入籍台湾被骂「丢脸黄家人」 黄秋生：我根本不姓黄！ 14 May 2020 范丞丞半夜洗澡滑倒！跌破下巴溅血模样曝光！ 14 May 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.