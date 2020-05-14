EXO队长SUHO今日低调入伍 EXO成员难得同框！

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韩国男团EXO的28岁队长Suho金俊勉于今日（14号）下午正式入伍了！Suho是继队友Xiumin与D.O.后，第3位当兵的EXO成员。EXO的成员们和已经理了平头的队长还难得同框，释出合照。

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Suho在接受了4个星期的基础军事训练后，将作为社会服务人员履行兵役义务，进入了忠南论山陆军训练所。粉丝们一早就来到了现场等待，但出于安全考量和新冠肺炎疫情的关系，Suho已在陆军负责人的协助下悄悄入伍。我们一起等队长的回归！