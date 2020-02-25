EXO联合粉丝会二次声明：要求CHEN退出团体

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EXO成员CHEN年初突然以亲笔信认爱、宣布结婚消息，经纪公司也出面承认女方怀孕一事。连续震撼弹引爆争议，Chen沉默一个多月后，于20日写下道歉文，而经纪公司SM娱乐随后也发声明，表示CHEN不会退团。但粉丝不接受道歉，再次联合发表要求「CHEN退出」的声明。

在CHEN发出道歉文的隔天，SM娱乐在沉默一个月后，也正面了回应了粉丝连署要求他退团一事，表示：「EXO全体成员都经历过成员离队的痛苦，向公司表示希望以后一如既往地一起活动」，所以公司尊重成员们的意见，发出声明告知EXO成员不会有所变动。

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不过CHEN和公司的道歉，粉丝却不买单，EXO联合粉丝后援会《EXO-L ACE》再次发表「要求CHEN退出的第二次声明」。直接写明：「在超过一个月的时间里，CHEN和SM娱乐辜负了粉丝们的信任，一直保持沉默，态度相当不负责任。」

该粉丝后援会提出了5项要求，包括「要求EXO成员CHEN退出团体」、「要求保护艺人，管理各网站搜索词」、「要求保障EXO的团体活动」、「要求得到SM娱乐内其他付费会员和EXO-L的付费会员同等待遇」、「要求提供可以令人接受的官方立场」否则将或再次发起不同形式的「示威」。

新闻来源：ETtoday