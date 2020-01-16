EXO粉丝集体声明「要求Chen退团」！Chen零伪装约会照曝光！

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韩国偶像团体EXO成员Chen（本名金钟大）首度认爱就直接宣布结婚，震惊演艺圈！而他所属的公司SM娱乐也证实女方已经怀孕。突如其来的结婚消息，让许多粉丝表示不能接受，集体发出声明，要求他退出团体，引起网友热议。

据悉，日前EXO粉丝团「DC Inside EXO Gallery」发出了声明，写下：「不支持Chen的选择，对于继续以EXO名义活动一事感到负担，要求其退出团体。」声明内容提到，EXO自从出道以来经历了无数的困境，是成员与粉丝共同守住了团体，然而Chen「突如其来的决定」，不仅破坏了与粉丝间的信任，也是「毫不顾虑团体的自私选择」，认为他没有与EXO一起活动的资格，并宣告即日起要抵制Chen的所有活动，最后也要求SM娱乐能早日对此声明做出回应。

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近日，网上流传一张Chen和女友在咖啡厅裡约会的照片，两人挑了窗边角落的位置入座，他头戴黑色棒球帽，身穿连帽式上衣及黑裤，就像是普通男生的打扮，而女友的穿着也很休闲，白色上衣配黑裤，两人相对而座各自低头吃东西、喝饮料。

事实上这张照片不是近期的约会照，据网友透露，这张照片的拍摄时间是2018年，距离如今已经有2年了。这张照片也将要求Chen退团的风波推向另一个高峰。

新闻来源 ： ETtoday & ETtoday