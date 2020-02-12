Eric周兴哲为新歌《Something About You》首次挑战坐轮椅演戏~

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亚洲创作新天王周兴哲（Eric）早前推出最新MV《Something About You》，远赴美国洛杉矶取景，并且首次坐轮椅演戏，在剧情中与外国女生谱出恋曲，但看到结尾才发现，其实这都是男主角自己的幻想。

周兴哲在《Something About You》MV中，饰演暗恋邻家女孩的残障男子，在剧情中Eric和金髮女子有段纯纯之爱，但在导演安排下，其实这一切都是美丽的幻想，女孩本就有个男友，男主角常透过窗户遥望女孩和男友的甜蜜互动，心中不禁渴望，「如果那幸运儿是我，那人生该有多美好？」暗暗希望可以陪著女孩的是自己。

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周兴哲以最直率也最动人的钢琴演奏，搭配充满情感与细腻的歌声，用彷彿祈祷的神圣方式诠释情歌《Something About You》，他分享：“在《Something About You》这首歌中，彷彿所有的爱都受到祝福，所有的痛苦都不存在，所有美好的一切，都因为彼此而存在。”这首充满感动的全英文创作歌曲，再度交由和周兴哲相当有默契的天王天团御用导演团队Hi-Organic拍摄，邀请到一位美国籍的女主角一同演出。由于拍摄上的安排，周兴哲跟女主角一见面就得立刻一起演出亲密戏，原本担心两人会十分尴尬，结果戏精上身的周兴哲立刻进入状况，反过来带领著女主角的演出，让拍摄过程相当顺利！

资料照片源自索尼音乐