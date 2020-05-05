Ellen DeGeneres被30名员工、前保镳爆「根本双面人」：正面形象全是装的

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美国脱口秀主持人Ellen DeGeneres经常节目上为人温暖又风趣，热爱公益且持续为LGBTQ族群发声，一直以来形象相当正面。不过近来她却接连爆出负面新闻，包括招牌节目Ellen Show共30多名员工联合投诉，表示Ellen DeGeneres罔顾合作多年的情谊，让他们一夕之间失去工作。

由于新冠肺炎疫情的影响，Ellen DeGeneres的招牌节目Ellen Show改为她在自己家中录制。没想到Ellen DeGeneres在事先没有通知原本节目工作人员的情况下，找了外包的制作公司执行。这些与Ellen合作多年的员工们，在毫无心理准备的情况下被迫放起「无薪假」，且Ellen从头到尾都没有稍来一句关心，温暖形象全是装出来的。

这让Ellen Show的制作班底们心寒，共30多人一起向媒体投诉。事实上，Ellen Show在家中录制的集数也引起争议。她在节目中表示，因为都不能出门，「我感觉我的屋子成了冰冷的监狱！」但Ellen DeGeneres隔离中的豪宅价值2700万美金，引起网友反感表示：「这么贵的监狱我也想住住看。」

此外，拥有1300万人追踪，拥有跨性别身份的荷兰美妆Youtuber「Nikkie Tutorials」，曾在今年1月特地飞到洛杉矶参加Ellen Show录制。事实上有许多节目都想邀请她聊聊自身故事，但Nikkie只选择了Ellen Show，原因是Ellen DeGeneres一直以来都为LGBTQ族群发声。

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但没想到这次经验让Nikkie Tutorials大失所望，她后来于三月在荷兰受访时大爆料，Ellen DeGeneres本人相当冷漠，完全不像萤幕上温暖风趣的样子。Nikkie甚至用「无礼」（Rude）形容Ellen DeGeneres，大爆她是个双面人，更透露节目对自己大小眼，「他们不让我使用洗手间，理由是Jonas Brothers要用。」

连Ellen DeGeneres在2014年的前保镳也跳出来爆料，表示她的太太确实很和善，「但她（指Ellen DeGeneres本人）对我可是说蔑视一撇，甚至一句话都没有说，她对圈外人就是这样冷漠。说实话这让人很心寒，也困扰我很多年。那种人见人爱的形象，实际接触过就像被泼一盆冷水。」

随着负面爆料越来越多，作家Kevin T. Porter也在推特爆料「众所皆知，Ellen DeGeneres是世界上最卑鄙的人。」留言区更涌入许多自称曾接触Ellen DeGeneres的工作人员们爆料，直指她对员工们非常不友善，舆论正在延烧当中。

新闻来源：ETtoday