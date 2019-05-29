Ellen自爆遭性侵！继父瞎掰「检查胸部」多次侵犯

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知名脱口秀《艾伦秀》主持人艾伦狄珍妮（Ellen DeGeneres）日前跨海挺台湾同婚，近日则是以自身故事鼓励受性侵女孩勇于为自己发声，她详述在15、16岁时继父的恶行，藉以提醒每一个女孩，「永远不要让别人这样对妳！」

艾伦近日在David Letterman的节目中提起青春期遭到继父性侵的往事。那时候艾伦的母亲被诊断出罹患乳癌，继父趁着妈妈不在家时，以确认她有没有肿块为由，要求「检查胸部」，从那时候开始，她一次又一次的被侵犯。



▲艾伦揭伤疤，在15、16岁时曾遭继父性侵。（图／翻摄自脸书／Ellen DeGeneres）

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当时的艾伦才15、16岁，就算现在的她已经是个很有能力、影响力的大人了，回想起这件事，仍然会自责：「我很气我自己，因为我太懦弱导致没有办法（为自己）挺身而出。」过了这麽多年，她选择详细地说出当时的恐怖经过，就是为了提醒每一个女孩，「永远不要让别人这样对妳！」

遗憾的是，艾伦当时不敢告诉母亲，直到几年后终于勇敢说出，但妈妈却不相信她。她希望藉由自己的故事，可以鼓励更多受害者勇于站出来，为自己经历的一切发声。

只是这个社会有时候很残酷，艾伦坦言每当看到有受害者把遭侵犯的事情说出来，换来的却是旁人的否定或是不相信，她会非常愤怒，「女孩子不会无端编造这些故事。」

资料来源：ETtoday星光云

日期：2019年5月29日