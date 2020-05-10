Ella另类母亲节po文 痛诉「逆子」劲宝4大罪行 网友笑翻：妈妈们辛苦了

向来幽默逗趣的Ella陈嘉桦，连母亲节也不忘发挥“搞笑”细胞！在社交圈除了晒出自己最近的“副业”理发工作照之外，更「痛诉」自己家的儿子劲宝「逆子」的4大罪行，迎来网友们留言表示笑翻，也祝福姐姐母亲节快乐。
文中Ella提到这是「人生第四个母亲节」，而3岁劲宝也开始进入“3、4岁猫狗嫌”的第一个叛逆期。其「控诉文」中，Ella列出劲宝的罪行，包括劲宝耳朵明明很好但“唯独妈妈叫他的声音听不到”，再来就是屁股似乎有一万只毛毛虫在爬“就是无法安定的做好”。
更好笑的部分就是，明明已经累到“单眼皮变成双眼皮”了，劲宝还坚持说自己不累不想睡，一直“妈妈妈妈妈妈”叫却不知道要说什么。最后，Ella更逗趣问儿子：“母亲节到了，你要怎么帮妈妈过”，没想到劲宝竟回答：“我不想跟妈妈过母亲节，想跟妈妈过儿童节”，瞬间让Ella无言感叹：妈妈们辛苦了。
「控诉文」“发布后”引来许多网友们留言：“看来劲宝是误当妈妈是另一名儿童？哈哈”、“有一万只毛毛虫在爬，肯定是遗传到妈妈”、“解解真的是辛苦了，母亲快乐！”。
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人生第四個母親節 勁寶：3歲 徹底進入3、4歲 貓狗嫌的年紀 也就是他的第一個叛逆期 明明耳朵很好，很會聽所以也唱的好 但是，唯獨媽媽叫他的聲音就是聽不到😞 屁股似乎隨時都有一萬隻毛毛蟲在爬 就是無法安定的坐好 每天都要穿著一雙隱形的高跟鞋走路 而且走路不專心，老是跌倒 明明已經疲勞到單眼皮變雙眼皮了 還是堅持說自己不累不要睡覺 一直叫媽媽媽媽媽媽媽媽 然後不知道要說什麼😑 我問勁寶：母親節到了，你要怎麼幫媽媽過？ 他說：我不想跟媽媽過母親節，我想跟媽媽過兒童節 #媽媽能說什麼 #媽媽們辛苦了 #母親節快樂 #理髮副業繼續 #媽媽今天工作去