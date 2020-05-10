Ella另类母亲节po文 痛诉「逆子」劲宝4大罪行 网友笑翻：妈妈们辛苦了

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向来幽默逗趣的Ella陈嘉桦，连母亲节也不忘发挥“搞笑”细胞！在社交圈除了晒出自己最近的“副业”理发工作照之外，更「痛诉」自己家的儿子劲宝「逆子」的4大罪行，迎来网友们留言表示笑翻，也祝福姐姐母亲节快乐。

文中Ella提到这是「人生第四个母亲节」，而3岁劲宝也开始进入“3、4岁猫狗嫌”的第一个叛逆期。其「控诉文」中，Ella列出劲宝的罪行，包括劲宝耳朵明明很好但“唯独妈妈叫他的声音听不到”，再来就是屁股似乎有一万只毛毛虫在爬“就是无法安定的做好”。

更好笑的部分就是，明明已经累到“单眼皮变成双眼皮”了，劲宝还坚持说自己不累不想睡，一直“妈妈妈妈妈妈”叫却不知道要说什么。最后，Ella更逗趣问儿子：“母亲节到了，你要怎么帮妈妈过”，没想到劲宝竟回答：“我不想跟妈妈过母亲节，想跟妈妈过儿童节”，瞬间让Ella无言感叹：妈妈们辛苦了。

「控诉文」“发布后”引来许多网友们留言：“看来劲宝是误当妈妈是另一名儿童？哈哈”、“有一万只毛毛虫在爬，肯定是遗传到妈妈”、“解解真的是辛苦了，母亲快乐！”。

