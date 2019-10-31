主页 Home #OneLittleThing音乐 Music专辑 Album eason and the duo band「L.O.V.E. IS L.I.V.E.」音乐会及《L.O.V.E. IN F.R.A.M.E.S.》纪录片超过240分钟见证8年有笑有泪音乐历程
专辑 Album音乐 MusicOne FM

eason and the duo band「L.O.V.E. IS L.I.V.E.」音乐会及《L.O.V.E. IN F.R.A.M.E.S.》纪录片超过240分钟见证8年有笑有泪音乐历程

by Yee Leng
written by Yee Leng
eason and the duo band「L.O.V.E. IS L.I.V.E.」音乐会及《L.O.V.E. IN F.R.A.M.E.S.》纪录片超过240分钟见证8年有笑有泪音乐历程
Advertisement

还记得《eason and the duo band – L.O.V.E. IS L.I.V.E》慈善音乐会和纪录片《L.O.V.E. IN F.R.A.M.E.S.》吗？eason and the duo band 的8年有笑有泪音乐历程，一幕幕充满回忆的画面，见证团队友爱时刻，现在台湾歌迷们也可一次拥有双重的感动！台湾环球特别推出奥地利生产的Blu-ray进口版，《DUO LOVE》2 xBD Box set包括：「L.O.V.E. IS L.I.V.E.」音乐会及《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》纪录片，内容超过240分钟，永远值得纪念，让大家能够收藏这份珍贵回忆，《DUO LOVE》Blu-ray将于11月8日开始预购。

Advertisement

特意为专辑製作的《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》音乐纪录片，由DUO团队担任和音之一的张杰邦执导，内容为Eason与DUO团队在2010至2012年《DUO》世界巡迴演出期间的幕后花絮，以及6年间先后到英国、广州及香港 等地录音室灌录《L.O.V.E.》专辑的製作过程。而Eason陈奕迅去年10月与DUO团队在海滨户外广场摩天轮下，举行仅有一千多人受邀的慈善音乐会「L.O.V.E. IS L.I.V.E.」，《DUO》世界巡迴演唱会后，相隔6年再度聚首进行公开演出，宣扬「Love is Life, Life is Love」的理念，eason and the duo band热力表演，Eason更是弹吉他、玩口技；音乐会欢乐、浪漫，又带着感动的气氛，别具心思。

（新闻/图片提供：環球音樂）

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

李小璐、PG ONE亲密影片疯传，男方认了“产生过感情”！

《东宫》下架196天重新上线！忘川CP回归，钦旨召回东宫女孩！

太妍新专辑《Purpose》推出！横扫各大销量榜！

满满回忆杀，刘品言再唱《樱花草》，唱哭主持人、陈立农激动欢呼！

周杰伦助阵“前辈”五月天上海演唱会，「周五」组合周五合体，首唱《说好不哭》

《满满喜欢你》反套路演绎校园爱情，双向暗恋甜出新高度

GD退伍倒数！服役地爆发猪瘟，YG“官方劝退”粉丝勿前往退伍现场！

继“光年之外”勇破2亿点击，邓紫棋二度献唱好莱坞钜片主题曲

黄明志 1231 与歌迷倒数跨年，4896 巡演将登上万人体育馆

韩国女团MAMAMOO宣布11月回归啦！

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More