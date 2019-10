eason and the duo band「L.O.V.E. IS L.I.V.E.」音乐会及《L.O.V.E. IN F.R.A.M.E.S.》纪录片超过240分钟见证8年有笑有泪音乐历程

Advertisement



还记得《eason and the duo band – L.O.V.E. IS L.I.V.E》慈善音乐会和纪录片《L.O.V.E. IN F.R.A.M.E.S.》吗?eason and the duo band 的8年有笑有泪音乐历程,一幕幕充满回忆的画面,见证团队友爱时刻,现在台湾歌迷们也可一次拥有双重的感动!台湾环球特别推出奥地利生产的Blu-ray进口版,《DUO LOVE》2 xBD Box set包括:「L.O.V.E. IS L.I.V.E.」音乐会及《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》纪录片,内容超过240分钟,永远值得纪念,让大家能够收藏这份珍贵回忆,《DUO LOVE》Blu-ray将于11月8日开始预购。

特意为专辑製作的《L.O.V.E. in F.R.A.M.E.S.》音乐纪录片,由DUO团队担任和音之一的张杰邦执导,内容为Eason与DUO团队在2010至2012年《DUO》世界巡迴演出期间的幕后花絮,以及6年间先后到英国、广州及香港 等地录音室灌录《L.O.V.E.》专辑的製作过程。而Eason陈奕迅去年10月与DUO团队在海滨户外广场摩天轮下,举行仅有一千多人受邀的慈善音乐会「L.O.V.E. IS L.I.V.E.」,《DUO》世界巡迴演唱会后,相隔6年再度聚首进行公开演出,宣扬「Love is Life, Life is Love」的理念,eason and the duo band热力表演,Eason更是弹吉他、玩口技;音乐会欢乐、浪漫,又带着感动的气氛,别具心思。

(新闻/图片提供:環球音樂)