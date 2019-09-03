DIGIMON20周年纪念电影《BUTTER-FLY》特别MV公开！

Advertisement



根据早前的消息指出，数码宝贝20周年纪念剧场版《LAST EVOLUTION 绊》将会在2020年2月21日在日本上映！

官方最近也公开了日本著名虚拟偶像初音未来Miku所演唱的数码宝贝经典歌曲《BUTTER-FLY～初音ミクVersion～》MV！喜欢Miku的粉丝相信一早就收到消息了~

另一方面，官方也公开了一系列由知名绘师所绘制的初音未来×数码宝贝联动插图，包括早前邀请了为《数码宝贝Tri.》系列担当人设的宇木敦哉绘制的联动插图。

Advertisement



数码宝贝20周年纪念剧场版《LAST EVOLUTION 绊》由初代到第4代动画人设中 鹤胜祥负责操刀，而初代动画制作人关弘美也将回归担当新剧场版的总监，相信许多老粉们对于这样的阵容都非常期待。

新剧场版《LAST EVOLUTION 绊》讲述主角八神太一和石田大和成长为22岁大人后的故事，而声优也确定将沿用15周年剧场版《数码宝贝Tri.》的阵容。

新闻摘自：ck comic

照片和视频摘自网络