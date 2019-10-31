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Digimon 20周年剧场版《LAST EVOLUTION 绊》第二代主角的特别片段公开！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
Digimon 20周年剧场版《LAST EVOLUTION 绊》第二代主角的特别片段公开！
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Digimon 20周年纪念剧场版LAST EVOLUTION 绊》，将会在2020年2月21日率先在日本上映。

而官方日前也先行公开了电影的部分片段，在二代被选中的孩子们也将在这部电影中回归！

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片段中可以看到长大后的大辅、小京、伊织还有小贤。看来在这一次的剧场版中，八神太一等人将会和本宫大辅等人相遇，第一代和第二代们极有可能会一起展开全新的冒险。

据悉，新剧场版的故事，则是聚焦在主角太一已经22岁的时候。

资料来源：ckcomic/cnbeta

照片视频摘自网络

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