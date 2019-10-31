娱乐 Entertainment电影 Movies Digimon 20周年剧场版《LAST EVOLUTION 绊》第二代主角的特别片段公开！ by Bryan 帝琰 31 October 2019 written by Bryan 帝琰 31 October 2019 Advertisement Digimon 20周年纪念剧场版《LAST EVOLUTION 绊》，将会在2020年2月21日率先在日本上映。 而官方日前也先行公开了电影的部分片段，在二代被选中的孩子们也将在这部电影中回归！ Advertisement 片段中可以看到长大后的大辅、小京、伊织还有小贤。看来在这一次的剧场版中，八神太一等人将会和本宫大辅等人相遇，第一代和第二代们极有可能会一起展开全新的冒险。 据悉，新剧场版的故事，则是聚焦在主角太一已经22岁的时候。 资料来源：ckcomic/cnbeta 照片视频摘自网络 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post 第40届韩国电影青龙奖入围名单出炉！《寄生上流Parasite》获12项提名！ next post 【一起how好玩】 玩游戏乘乱告白制作人 质疑不能在学校拍马屁 You may also like 第40届韩国电影青龙奖入围名单出炉！《寄生上流Parasite》获12项提名！ 31 October 2019 PG ONE抛「亲密片外洩阴谋论」！ 贾乃亮姐姐开砲：疯狗别泼脏水 31 October 2019 黄心颖被爆怀了许志安小孩！ 网友：就凭一张聊天记录？ 31 October 2019 周杰伦「地表最强」演唱会DVD如时空胶囊 31 October 2019 李小璐、PG ONE亲密影片疯传，男方认了“产生过感情”！ 30 October 2019 古天乐 宣萱 18年后重逢《犯罪现场》 30 October 2019 孔刘+郑裕美！电影《82年生的金智英》连续7天登韩国票房冠军！ 30 October 2019 Netflix原创韩剧《喜欢的话请响铃》(Love Alarm)确定有第2季！！ 30 October 2019 泰妍将演唱《冰雪奇缘2》韩版主题曲 30 October 2019 怪怪又怎样？《The Addams Family》动画版带你回到童年！ 30 October 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.