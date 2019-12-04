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COSMO希澈、韩庚10年后重逢 惹得粉丝大哭

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
COSMO希澈、韩庚10年后重逢 惹得粉丝大哭
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中国男星韩庚曾是韩团Super Junior一员，但在2009年解约回家乡发展之后，就鲜少和团员们公开互动。不过，他3日出席「COSMO时尚美丽盛典」，终于难得和SJ金希澈合体，一见面就给彼此一个大大的拥抱，让粉丝激动到忍不住哭了！

自从时尚COSMO在11月30日、12月1日接连宣布金希澈、韩庚都要参加活动的消息后，就引起许多Super Junior粉丝关注。他们2人在Super Junior时期是非常好的朋友，但自从韩庚退团之后，在工作上一直难有机会碰面，这回终于要出席同一场活动，是否有可能见到彼此，成为粉丝关心焦点。

COSMO时尚美丽盛典在3日晚间举行，虽然金希澈和韩庚走红毯时一前一后，并没有遇到，但进场之后就找到了彼此。在场网友PO出照片，只见2人张开双手抱紧对方，脸上都是掩不住的灿烂笑容，甚至一起落座，不时就把头凑近聊天。

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这几张照片一传出，许多粉丝激动大呼「我的泪奔流成河」、「只要活得久，没有什么东西是看不到的」、「看到当初属于我们的青春」。也有人指出，在今天以前，金希澈和韩庚最后一次公开同框是2009年12月12日，「我等了10年」、「从10几岁开始的盼望，等到了20几岁终于实现」。

事实上，韩庚虽然没在公开场合和Super Junior合体，私下还是会跟成员们联络，也有跟金希澈相聚吃饭过。他解释，团员之间经历过的事情「是特别美好的回忆」，虽然他离开了团体，成员也没有因此留下隔阂，只是各自都有忙碌的事，所以比较少有联系。

新闻来源： ETtoday

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