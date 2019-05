Chewbacca扮演者Peter Mayhew过世，享年74

Advertisement



《星际大战》Star Wars系列原创三部曲饰演Han Solo搭档Chewbacca的演员Peter Mayhew在美国时间30日在家中过世,享寿74岁,他的家人2日在推特证实了这项消息。

Peter Mayhew的家人在他的推特写道:The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home

「彼得梅休的家人带着深深的爱与悲伤,遗憾地宣布彼得已经去世的消息,他于2019年4月30日晚间与他的家人在他位于德克萨斯州北部的家中离开了我们。」

原本在医院工作的 Peter Mayhew,因为身高218公分及拥有一双非常巨大的脚,而被接受新闻採访,因此被电影《辛巴达穿破勐虎眼》Sinbad and the Eye of the Tiger的製作人发现,找他演出旧版的「牛头人」而出道,也因为这个身高被导演乔治卢卡斯相中演出「丘巴卡」。

为了诠释丘巴卡这个武技族的战士,他特地前往动物园做功课,研究动物走路的每一个动作细节,以及大型动物每一个动作的习性。他在《星际大战》、《星际大战五部曲:帝国大反击》、《星际大战六部曲:绝地大反攻》、《星际大战三部曲:西斯大帝的复仇》以及《Star Wars: 原力觉醒》等片演出,40年来为星战迷留下美好的回忆。

再见了,亲爱的Chewbacca!