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CHEN「婚讯后沉默1个半月」向粉丝道歉！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
CHEN「婚讯后沉默1个半月」向粉丝道歉！
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韩国天团EXO成员Chen（本名：金锺大）今年1月13日突然透过官方粉丝团，以亲笔信认爱并宣布结婚消息，接着经纪公司也出面承认女方怀孕一事，消息一出让大批网友和粉丝相当惊讶，接着引发一连串争议，包含厂商不续约、女方在社群网站晒恩爱、粉丝要求他退团等。在沉默了一个多月后，Chen终于再度出面，写下长文向粉丝道歉。

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Chen 19日突然公开长文，写下：「苦恼了很久如何传达我的心意，直到现在才对EXO-L（EXO粉丝名）们写下这篇文。虽然有点担心会因为生疏的话语伤害到大家，但是首先我想向一直等待的各位表示歉意，向那些因为我突如其来的消息而感到惊慌的EXO-L们表达歉意。」

接着Chen解释，在第一次写信时，因为「第一次发生这样的事」，所以在写的时候苦恼了很久，但当时因为只想着要告知事实，没想到却有许多人因此感到失望、受伤，让他非常自责难过，所以才会再次发文向粉丝表达想法。

Chen说道，「虽然不知道这次能不能好好地表达内心想法，但是真心感谢大家一直以来给予的爱，我比任何人都清楚，因为有这些爱才有现在的我」，对于过了这么久才向粉丝表达歉意的行为，他也为此郑重再次道歉，并表示往后也会继续努力。

新闻来源： ETtoday

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