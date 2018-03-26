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CarPlay车载！你的得力副驾！

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26 Mar 2018
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CarPlay 车载适用于多款车型，它让你能够在车内智能、安全地使用 iPhone。在驾驶的时候，CarPlay 车载会把许多你想用 iPhone 进行的操作都搬到车内的中控显示屏上，让你在保持专注驾驶的同时，还能使用导航、拨打电话、收发信息、欣赏音乐和收听电台（在此链接下载One FM应用程式：https://itunes.apple.com/my/app/one-fm/id491101208?mt=8）。你只需接入 iPhone，尽管出发。

CarPlay是iPhone所属公司推出的一种新型产业标准，可以将iPhone手机的绝大部分基础功能，通过汽车的控制面板来使用。它适用于所有iPhone 5或至少是iOS 7.1版本的手机。

全球大多汽车制造商已表示，他们将在以后的车型上安装CarPlay 车载系统。他们将随着时间的推移将CarPlay整合到他们的信息娱乐系统中。当然，大多现有汽车也能加装CarPlay。

根据该公司网站，各大主要汽车制造商已与CarPlay车载展开合作。（https://www.apple.com/my/ios/carplay/available-models/

 

编辑：One FM Gigi 蕙绮

资料来源：iPhone所属公司网站

日期：26/3/2018

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