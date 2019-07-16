Camila Cabello承认和Shawn Mendes交往中

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加拿大歌手Shawn Mendes近来和好友Camila Cabello合作推出单曲《Señorita》，之后两人爆出暧昧情，还频频被拍到当众牵手拥吻等，但双方迟迟未有出面说明，不过Camila Cabello近来在受访时，终于松口认爱，「我觉得Shawn Mendes就是对的那个人。」

Shawn Mendes因为翻唱Justin Biber的《只要你爱我就好》而走红，娃娃脸加上188身高的好身材一直被视为全民男友和乐坛小鲜肉，之后推出的专辑和单曲也都成为大热门，《There’s Nothing Holdin’ Me Back》和《Treat You Better》更是变成洗脑神曲，人气爆棚！

Camila Cabello原是美国女子团体Fifth Harmony的成员之一，2016 单飞退团并推出个人专辑 ，因为一首《Havana》 而全球爆红，最近更确定将演出迪士尼真人版《灰姑娘》电影，话题跟讨论度都居高不下！

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单曲《Señorita》是继 2015 年《I Know What You Did Last Summer》后Shawn Mendes和Camila Cabello的再度合作，之后两人感情迅速升温，爆出在深夜裡牵手，家门口拥吻等亲密照片，甚至多次被拍到黏踢踢约会，亲密互动看起来就像一对热恋中的情侣。

其实两人是在 2014 年认识，当时都有着各自的男女朋友，不过依然依然维持着互动频繁的好友关系，可以经常在Shawn Mendes的 IG 直播中见到Camila Cabello的身影。

虽然两人热恋中的传闻不久前已经闹得沸沸扬扬，但两人都没有作出任何回应。直到Camila Cabello近日在《Clash》的专访中，终于松口认了和Shawn Mendes正在交往，大方告白称对方就是自己的真命天子，「我觉得真的很难在这圈子找到像他拥有这种特质的人，我觉得Shawn Mendes就是那个对的人。」Camila Cabello也说，从自己出道以来，无论什么阶段，Shawn Mendes都一直陪在她的身边，「他就是我在演艺圈中认识最久的一个人，我们陪在彼此身边已经有4、5年了，可以跟一个人一起成长真的很棒，知道我生命裡这个人会一直都会在，真的是最美好的事情了，我们也会永远爱着对方。」