BY2 火热回归！Restart重新出发参赛《明日之子3》 622少女心上线

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《明日之子》作为腾讯视频推出的一档原创模式的音乐节，由企鹅影视、哇唧唧哇、东方娱乐、微博联合出品的一档全新偶像养成类娱乐选秀节目。第一季由话题女王杨幂，音乐才子薛之谦，实力鬼才华晨宇组成强大阵容，不仅获得了超高的收视率，更是捧红了毛不易等一系列实力唱将。第二季在此基础上，更是加入了李宇春、吴青峰、何炅等庞大嘉宾阵容，将《明日之子》一度送上话题新高度。

千呼万唤使出来，《明日之子》第三季将在腾讯卫视6月22日20：00黄金档播出。本季六位星推官分别是由“水晶榜样”孙燕姿、“明日代表”华晨宇、“老戏骨”宋丹丹、“幕后老板”龙丹妮、“实力唱将”毛不易、“山支大哥”孟美岐组成的强大联盟。但与前两季不同的是，本次明日之子主题是：水晶时代，光看名字就知道这季选的是女生版的明日之子。

在《明日之子3》先导片也对首期的节目的选手有了一定的预告，其中BY2参加比赛也作为片花被放了出来。

这次她们的强势回归，也让许多粉丝和网友纷纷期待。BY2出道10余年，可以说是一代人的童年回忆，她们作为林俊杰的小师妹出道，一出道就在华语乐坛掀起一阵旋风。当时这对双胞胎姐妹花长相清纯，再加上动听的歌声，有很多的粉丝追随她们。

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BY2这次是以restar赛道的选手参赛。在先导片中，BY2穿姐妹装出镜，她们也已经不再是边唱边跳《爱丫爱丫》的青葱少女，而是自带霸气气场，火气全开。不论是舞蹈动作，还是业务能力依然很能打！其他成员看到BY2跳舞都表示惊呆了。虽然在评级环节也发生了一点意外，不过对于舞台经验十分丰富的她们晋级已经问题不大。

BY2本次的惊喜回归，不仅给《明日之子3》刷出了很多的热度，更是让大众觉得《明日之子》是一个很公平公正的节目。期待BY2能在《明日之子》中碰撞出更多的火花！

资料来源：微博@扒圈小爷