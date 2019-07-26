BY2发文纪念出道11周年 忆辛酸史「愚蠢的落泪了」：相信一切会起来

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双胞胎女团BY2由姐姐Miko（孙涵）和妹妹Yumi（孙雨）组成，两人近期参加中国选秀节目《明日之子3》，回到选手身分，力拚“重新出道”，而本月25日是她们出道满11周年，两人发文透露，半夜在宿舍回想11年来点滴，忍不住落泪。

BY2在2008年7月25日发行首张专辑《16未成年》，以林俊杰师妹的身分出道。25日姐妹俩在微博发文跟粉丝诉说心情，透露她们在宿舍中一边作曲，一边回想过去的点点滴滴，忍不住“愚蠢的落泪了”，询问粉丝：“11年前的今天是发行第一张专辑的日子，你们还记得吗？”坦言在失意的这段日子，一直没足够能力回馈不离不弃的粉丝，直到最近才藉着选秀节目重回舞台，“在这迷宫的漩涡里看到了梦想的希望，相信一切都会好起来，不再是假象，这个夏天该翻篇了。最爱的兔兔们， 11周年快乐 。”

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此微博曝光后，网友纷纷围观并留言祝贺，称：“爱你们！11年一直在身后。”“确实很久了by2，很高兴重回大家视野。”“不管怎么样你们就是我们心中的no.1！”

BY2明日之子催泪对唱《Shallow》 在「明日之子」最新一期中 BY2 催泪对唱《Shallow》，这段唱出姐妹情深的表演更让 孫燕姿 Sun Yanzi 和孟美岐老师都哭红了眼！尤其姐妹花在对彼此说出内心话时，MIKO孙涵一句「我对你不离不弃」，真揪心呐～#OneFM #music #entertainment #BY2 #Shallow #明日之子 #孙燕姿 #孟美岐视频取自明日之子官博 由 One FM 发布于 2019年7月15日周一

资料来源：星洲日报