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BTS风头一时无两！引领Big Hit成韩国最赚钱娱乐公司！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
BTS风头一时无两！引领Big Hit成韩国最赚钱娱乐公司！
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2018年，K-pop依然发展蓬勃，同时也越来越多团体不再专注亚洲市场，而是将触手伸及到欧美地区，积极开拓新市场。在众多韩国娱乐公司当中，到底哪一所公司在2018年是赚最多钱的呢？有韩国网民就分析了各大公司的业绩，并且做出总结。

虽然面对BTS的来势汹汹，但EXO去年专辑销量依然亮眼。

SM 娱乐旗下艺人 BoA东方神起Super JuniorEXORed Velvet还有NCT 等去年连环推出新的作品，加上大势男团EXO在去年底推出的专辑《Don’t Mess Up My Tempo》在韩国的销量突破百万张，引领去年销售额高达 6,122 亿韩元（约 22亿令吉），大幅度领先 YG 娱乐（2,858 亿韩元，约10亿令吉）、Big Hit 娱乐（2,142 亿韩元，约7.7亿令吉）、JYP 娱乐（1,248 亿韩元，约4.5亿令吉）等公司，成为韩国娱乐公司中，销售榜的冠军。

Blackpink在去年凭着《Ddu-Du Ddu-Du》红遍全球。

不过，在扣除了销售成本之后，Big Hit 娱乐以 641 亿韩元（约 2.3亿令吉）的营运利润，打败了众多公司。从纯利润而言，Big Hit 娱乐更以 502 亿韩元（约 1.8亿令吉）独领风骚。值得一提的是，2018 年 Big Hit 娱乐旗下艺人只有 BTS 防弹少年团和歌手李贤，利润却能超越众多公司，相信这和去年 BTS 所取得的骄人成绩拥有很大的关系。

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2018年对BTS来说，肯定是大势之年。

据悉，BTS去年推出两张韩语专辑，一张日语专辑，以及一张日语单曲，其中两张韩语专辑《Love Yourself 转 ‘Tear’》《Love Yourself 结 ‘Answer’》在韩国本土销量都超过百万，而BTS的热潮更是延烧至美国。这两张专辑在美国第一个星期的销量分别拿下 13 万 5000 张和 18 万 5000 张，两度登上 Billboard 200 榜首，成绩非常优异。

Big Hit 娱乐在今年也顺势推出新人组合TXT (Tomorrow X Together) ，能不能够再下一城，提升公司在韩国的娱乐地位，很大程度上就得要看这支新晋组合。

BTS的师弟TXT在未来表现依然有待观察。

 

资料来源：HK01

所有照片和视评皆摘自网络

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