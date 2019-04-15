BTS风头一时无两！引领Big Hit成韩国最赚钱娱乐公司！

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2018年，K-pop依然发展蓬勃，同时也越来越多团体不再专注亚洲市场，而是将触手伸及到欧美地区，积极开拓新市场。在众多韩国娱乐公司当中，到底哪一所公司在2018年是赚最多钱的呢？有韩国网民就分析了各大公司的业绩，并且做出总结。

SM 娱乐旗下艺人 BoA、东方神起、Super Junior、EXO、Red Velvet还有NCT 等去年连环推出新的作品，加上大势男团EXO在去年底推出的专辑《Don’t Mess Up My Tempo》在韩国的销量突破百万张，引领去年销售额高达 6,122 亿韩元（约 22亿令吉），大幅度领先 YG 娱乐（2,858 亿韩元，约10亿令吉）、Big Hit 娱乐（2,142 亿韩元，约7.7亿令吉）、JYP 娱乐（1,248 亿韩元，约4.5亿令吉）等公司，成为韩国娱乐公司中，销售榜的冠军。

不过，在扣除了销售成本之后，Big Hit 娱乐以 641 亿韩元（约 2.3亿令吉）的营运利润，打败了众多公司。从纯利润而言，Big Hit 娱乐更以 502 亿韩元（约 1.8亿令吉）独领风骚。值得一提的是，2018 年 Big Hit 娱乐旗下艺人只有 BTS 防弹少年团和歌手李贤，利润却能超越众多公司，相信这和去年 BTS 所取得的骄人成绩拥有很大的关系。

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据悉，BTS去年推出两张韩语专辑，一张日语专辑，以及一张日语单曲，其中两张韩语专辑《Love Yourself 转 ‘Tear’》和《Love Yourself 结 ‘Answer’》在韩国本土销量都超过百万，而BTS的热潮更是延烧至美国。这两张专辑在美国第一个星期的销量分别拿下 13 万 5000 张和 18 万 5000 张，两度登上 Billboard 200 榜首，成绩非常优异。

Big Hit 娱乐在今年也顺势推出新人组合TXT (Tomorrow X Together) ，能不能够再下一城，提升公司在韩国的娱乐地位，很大程度上就得要看这支新晋组合。

资料来源：HK01

所有照片和视评皆摘自网络