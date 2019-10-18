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BTS防弹少年团和歌手 Lauv 的歌曲MV《Make It Right》今天公开！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
BTS防弹少年团和歌手 Lauv 的歌曲MV《Make It Right》今天公开！
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韩国大势男团BTS防弹少年团近期成功进军美国市场，在美国也成为许多人很想要合作的对象，BTS防弹少年团和创作歌手 Lauv 的新歌MV《Make It Right》也在今天公开！

Big Hit娱乐昨天闪电宣布：“BTS将会在韩国时间 18 日傍晚6点，公开和 Lauv 合作的歌曲 《Make it Right》Remix版本。”而美国歌手 Lauv 也分享了双方一起拍下的开心合照。

Lauv 是 2015 年出道的美国创作歌手兼制作人，当年便发了首张迷你专辑《Lost in the Light》

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据悉，《Make it Right》是BTS今年4月发行的第6张迷你专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》中收录的歌曲，而这一次BTS和美国创作歌手Lauv合作推出的则是《Make it Right》Remix版本。

另外，BTS的Billboard杂志限量版盒装已经在Superdeal预先发售咯，ARMY是时候啦！快点Click这里

 

资料来源:大纪元/

照片视频摘自网络

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