BTS有师弟团TXT之后，又有师妹团了！BigHit展开全球征选！

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韩国超人气天团 防弹少年团（BTS）由Big Hit娱乐创办人房时爀一手打造，7位成员各有不同魅力、红遍全球，公司自创立以来，全力全意栽培他们，直到日前大动作收购Source Music，两家公司成为一家人，朝全新计画迈进。房时爀在今天也证实，即将推出全新女子团体，预计将会展开全球征选。

房时爀在今天也证实，即将推出全新女子团体，预计将会展开全球征选。

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BigHit娱乐7月宣布完成收购SOURCE MUSIC股份合约，确定将它编入BigHit子公司中，他信誓旦旦表示“很高兴双方都能够绘制更大的蓝图”，不到1个月时间内，今天便正式宣佈“BigHit和SOURCE MUSIC将一起展开全球征选，CBO闵熙珍也会一起，盼望各界多多给予关注。”据悉，这是BigHit在2005年创社至今，首度推出女团。

值得一提的是，CBO闵熙珍原是SM王牌理事，她曾经参与少女时代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet的创立，直到2019年7月才从待了17年的SM娱乐离开，正式加入BigHit娱乐，房时爀下定决心推出新人女团，记者会上特别强调“闵熙珍也会一起参与征选”，对她抱著高度期待，也令各界相当关注，究竟BigHit会打造出怎样的女生团体，令人期待。

资料来源：ettoday

照片摘自网络