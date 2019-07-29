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BTS所属公司BigHit宣布收购GFRIEND公司！

by Vicky 丽盈
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BTS所属公司BigHit宣布收购GFRIEND公司！
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世界知名韩团防弹少年团（BTS）所属的公司BigHit娱乐29日宣布惊人消息，他们已经买下了在KPOP界拥有一席地位的女团GFRIEND所属公司SOURCE MUSIC，而这还不是终点，未来该公司还会再持续扩展，这也让韩媒大胆表示：「三大经纪公司的地位恐怕要动摇。」

BigHit娱乐29日宣布已经完成收购SOURCE MUSIC股份合约，确定将之编入BigHit子公司中。房时爀对外表示：「SOURCE MUSIC原有经营团队都会留任，同时也将维持自己的独立性和色彩，由于BigHit和SOURCE MUSIC对艺人的培养和教育哲学的想法很相似，对彼此也都很了解，因此双方都很期待这次收购会带来成功，很高兴双方都能够绘制更大的蓝图。」

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SOURCE MUSIC公司代表苏成镇则说：「很高兴能和BigHit合作，我认为这对旗下艺人和练习生等所有人都是一个飞跃进步的机会，特别是BigHit在短时间内就打造出国际知名巨星，期待这份力量成为SOURCE MUSIC坚强后盾，和BigHit联手后将以更好的Contents回报粉丝。」

另外，根据韩媒《TVREPORT》报导，BigHit娱乐计划再收购另一个拥有高人气男团的经纪公司，目前双方合约仍有需要调整的事项，因此还没有正式公布，但业界人士透露其实这项收购合併案几乎已成定局，最晚在2020年就得到确定了。

至此，几乎百分百收入来源都靠防弹少年团的BigHit，目前已经确定收购拥有GFRIEND和受训系统完善的女练习生，若再加上男团经纪公司整个版图会更加坚固。他们的蓝图不只偶像领域，还有人气TROT歌手经纪公司也在讨论中，该公司相关人士29日透露：「目前还没有具体事项。」

值得一提的是，BigHit将在明年搬入的新大楼，该大楼拥有地上19层、地下7层，被收购的SOURCE MUSIC人员们也都将一起搬入新公司。

资料来源：Ettoday

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