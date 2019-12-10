BTS准备起诉BigHit娱乐！公司回应：「毫无事实根据」

Advertisement



韩国天团防弹少年团（BTS）9日凌晨才刚从美国返回南韩，晚间就传出他们与经纪公司BigHit娱乐杠上了。韩媒指出，BTS的七名成员与公司就利润分配问题产生矛盾，目前已经向律师提出谘询，对此公司也做出回应了。

据韩国JTBC电视台《NEWS ROOM》报导，防弹少年团成员正在考虑起诉BigHit娱乐，他们「认为公司并没有平均分享利润。」七人也已就此事谘询法律顾问，但目前尚未对公司起诉。

虽然新闻用了「正在考虑」的字眼，但新闻中却表示，据相关人士爆料，他们在「去年」续约前夕，成员和公司曾经因为利润清算问题而产生过矛盾。双方无法缩小立场差距，对此向大型律师谘询了相关内容。

Advertisement



不过日前防弹少年团在包括MMA、MAMA等颁奖典礼都获得「大满贯」四个大赏入袋时，除了感谢歌迷，也同样感谢了公司上下的工作人员，一切并无异状。不仅如此，他们也才在去年刚与BigHit娱乐续约7年，而成员JIN预计将在明年入伍。

此外，近来防弹少年团除了要出席年末活动外，也正在筹备他们的新专辑，并将于14、15日在大坂举办粉丝见面会。如今突然爆出BTS与公司的纠纷的消息，但是BigHit娱乐已经能够现身对此事回应表示：「毫无事实根据。」

新闻来源： ETtoday