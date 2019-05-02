BTS三度获颁「最佳社群艺人」 A.R.M.Y真的太强大了！

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美国三大音乐颁奖典礼之一的「告示牌音乐奖」（Billboard Music Awards）正在美国拉斯维加斯举行中。韩国男团BTS防弹少年团第三度出席Billboard Music Awards，并第三度拿下了「最佳社群艺人奖」！

BTS的团员7人今天都穿着西装走上红毯，正当他们在进行访问时，主持人突然拿出奖座，并宣佈他们在数以万计A.R.M.Y的支持下第三度夺下「最佳社群艺人奖」。这让团员们都相当惊喜，直接瞪大眼露出惊讶的表情大喊：「OH MY GOD！」，并谢谢粉丝支持。值得一提的是，「最佳社群艺人奖」其实是完全由网路投票决定的，也就是各家粉丝之间的竞争。

今年的Billboard Music Awards也是第一次同时有三组韩团上榜，包括防弹少年团（BTS）、EXO和GOT7，他们和西洋小天后Ariana Grande、前一世代成员Louis Tomlinson一同角逐最佳社群艺人奖。该奖项过去两年都是由防弹少年团获得，于此之前，则是小贾斯汀连续蝉联6届宝座。

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此外，这次防弹少年团也首度入围最佳组合奖，创下亚洲歌手先例，他们和包括Maroon 5、谜幻乐团Imagine Dragons、美国乡村组合Dan + Shay以及美国另类摇滚乐团Panic! At The Disco等大咖歌手角逐该奖项。最终BTS成功写下新历史，抱走「最佳团体（TOP DUO/GROUP）」，成为首个拿到主要音乐奖项的韩国歌手！队长RM致词表示，「我们还是跟6年前一样」，并谢谢粉丝，引起全场尖叫！

BTS你们太棒了！ A.R.M.Y你们太棒了！