Bo妞3岁生日！贾静雯po心疼文曝爱女近况：小细菌侵入

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Bo妞3岁啦！贾静雯和修杰楷小女儿bo妞，圆溜大眼、古灵精怪的模样萌翻大批网友，15日迎接生日，妈妈写下长文祝福，文中透露「坚强面对小细菌侵入」，粉丝更为此打气「平安健康长大！」

贾静雯形容Bo妞的变化是家中3个宝贝里最多的，身为妈妈总是在旁边笑看姊妹们的斗争，见到手足之间的情谊，感觉十分珍贵。不过她坦言今年格外心疼，「因为妳不舒服，但又坚强的面对小细菌侵入，所以体力不如以往的强壮，但我们的照顾及陪伴，相信小小的妳，在今天欢乐中也开心地在家渡過妳3岁的生日。」字里行间透露小女儿身体曾出状况。

全世界现正面对新冠肺炎疫情中，贾静雯表示家中本来有出国滑雪计画，现在也已经取消了，「宝贝，未来的世界何其辛苦，但我相信妳们能勇敢面对未来的人生，也会教导妳们该如何面对这些不易的路途。」

配文公开一连照片，记录着Bo妞从出生到日渐长大的模样，圆溜大眼让网友狂喊「太可爱啦」，现在更和2个姊姊留着相同发型，一家人团聚开生日趴，网友涌入祝福「Bo妞生日快乐」、「好温馨的画面！爸爸被美女包围的感觉更幸福」、「幸福一家人」、「全家都漂亮，高颜值。」

妈妈全文：